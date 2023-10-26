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Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах - РИА Новости, 26.10.2023
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09:48 26.10.2023
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Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах
Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах - РИА Новости, 26.10.2023
Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах
массовая стрельба произошла в среду в американском городе Льюистоне (штат Мэн), огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. По... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:48
2023-10-26T09:48
в мире
сша
справки
калифорния
мэн (штат)
walmart
массовая стрельба в штате мэн
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2023 26 октября массовая стрельба произошла в среду в американском городе Льюистоне (штат Мэн), огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. По предварительным данным, погибли 22 человека, при этом число пострадавших составляет порядка 60, сообщали СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Позднее уточнялось, что погибших может быть меньше - от 15 до 20 человек. Полиция сообщила, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, этот инцидент унес наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.10 апреля в центре Луисвилла, штат Кентукки, пять человек погибли и шестеро, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе. Подозреваемого в стрельбе удалось нейтрализовать. 27 марта в результате стрельбы в приходской школе в американском Нэшвилле погибли трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет. Стрельбу устроила 28-летняя Одри Хейл – женщина-трансгендер, которая заранее планировала нападение. 19 февраля вечером во время парада в Новом Орлеане произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. 22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибли 11 человек и еще не менее 10 получили ранения. Подозреваемый в преступлении покончил с собой. 2022 22 ноября в магазине Walmart в городе Чесапик в штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия около 10 человек погибли. По данным полиции, открывший огонь мужчина мертв. В ночь на 20 ноября в баре в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошла стрельба. В результате инцидента пять человек погибли, 19 были ранены. 4 июля утром в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов. В результате стрельбы шесть человек погибли, 24 ранены. Позже полиция задержала 22-летнего Роберта Кримо III, он проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого. 2 июня в городе Талса (штат Оклахома) чернокожий мужчина открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра. В результате стрельбы погибли пять человек, включая подозреваемого преступника, который покончил жизнь самоубийством. Еще несколько человек получили ранения. 24 мая утром в Ювальде (штат Техас) Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Перед нападением на школу подозреваемый, поссорившись с бабушкой, застрелил ее, а затем скрылся с места преступления на автомобиле. 14 мая в городе Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета мужчина устроил стрельбу, жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения. Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение. 3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагали, что несколько человек открыли огонь после крупной драки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
калифорния
мэн (штат)
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Дарья Буймова
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в мире, сша, справки, калифорния, мэн (штат), walmart, массовая стрельба в штате мэн
В мире, США, Справки, Калифорния, Мэн (штат), Walmart, Массовая стрельба в штате Мэн

Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах

© AP Photo / Steven SenneЛюди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн
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2023

26 октября массовая стрельба произошла в среду в американском городе Льюистоне (штат Мэн), огонь велся в трех различных местах города, включая торговый центр и бар. По предварительным данным, погибли 22 человека, при этом число пострадавших составляет порядка 60, сообщали СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Позднее уточнялось, что погибших может быть меньше - от 15 до 20 человек. Полиция сообщила, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.
Согласно данным организации Gun Violence Archive (GVA), собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, этот инцидент унес наибольшее число человеческих жизней среди всех случаев вооруженного насилия в США за 2023 год.
10 апреля в центре Луисвилла, штат Кентукки, пять человек погибли и шестеро, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе. Подозреваемого в стрельбе удалось нейтрализовать.
27 марта в результате стрельбы в приходской школе в американском Нэшвилле погибли трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет. Стрельбу устроила 28-летняя Одри Хейл – женщина-трансгендер, которая заранее планировала нападение.
19 февраля вечером во время парада в Новом Орлеане произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия.
22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибли 11 человек и еще не менее 10 получили ранения. Подозреваемый в преступлении покончил с собой.

2022

22 ноября в магазине Walmart в городе Чесапик в штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия около 10 человек погибли. По данным полиции, открывший огонь мужчина мертв.
В ночь на 20 ноября в баре в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) произошла стрельба. В результате инцидента пять человек погибли, 19 были ранены.
4 июля утром в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов. В результате стрельбы шесть человек погибли, 24 ранены. Позже полиция задержала 22-летнего Роберта Кримо III, он проходит в статусе "лица, представляющего интерес для следствия", не подозреваемого.
2 июня в городе Талса (штат Оклахома) чернокожий мужчина открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра. В результате стрельбы погибли пять человек, включая подозреваемого преступника, который покончил жизнь самоубийством. Еще несколько человек получили ранения.
24 мая утром в Ювальде (штат Техас) Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Перед нападением на школу подозреваемый, поссорившись с бабушкой, застрелил ее, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.
14 мая в городе Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета мужчина устроил стрельбу, жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения. Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагали, что несколько человек открыли огонь после крупной драки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСШАСправкиКалифорнияМэн (штат)WalmartМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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