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При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек - РИА Новости, 10.04.2023
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17:34 10.04.2023 (обновлено: 19:01 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/luisvill-1864308772.html
При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек
При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек - РИА Новости, 10.04.2023
При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек
Пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилле, штат Кентукки, сообщил представитель местной полиции. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:34
2023-04-10T19:01
в мире
кентукки
сша
энди бешир
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилле, штат Кентукки, сообщил представитель местной полиции."Подтверждено, что пять человек убиты. &lt;...&gt; Шестеро доставлены в клинику Университета Луисвилла, в том числе офицер полиции", — сказал он журналистам.Полицейские уточнили, что подозреваемого в нападении удалось нейтрализовать. На место происшествия выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир.Позднее стало известно, что стрельба произошла в одном из банков в центре города, известного производством виски, бейсбольных бит и скачками. Преступника впоследствии нашли мертвым. Полиция выясняет обстоятельства его гибели. Местная телестанция WHAS11 цитирует очевидца, рассказавшем о мужчине с "длинной штурмовой винтовкой", который открыл огонь в помещении Old National Bank. По его словам, нападавший "просто начал стрелять" и под обстрел попали все, кто был рядом с ним.
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в мире, кентукки, сша, энди бешир
В мире, Кентукки, США, Энди Бешир
При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек

При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек, еще шестеро ранены

© AP Photo / Timothy D. EasleyПолицейские на месте стрельбы в Луисвилле
Полицейские на месте стрельбы в Луисвилле - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Timothy D. Easley
Полицейские на месте стрельбы в Луисвилле
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилле, штат Кентукки, сообщил представитель местной полиции.
"Подтверждено, что пять человек убиты. <...> Шестеро доставлены в клинику Университета Луисвилла, в том числе офицер полиции", — сказал он журналистам.
Полицейские уточнили, что подозреваемого в нападении удалось нейтрализовать. На место происшествия выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир.
Позднее стало известно, что стрельба произошла в одном из банков в центре города, известного производством виски, бейсбольных бит и скачками. Преступника впоследствии нашли мертвым. Полиция выясняет обстоятельства его гибели.
Местная телестанция WHAS11 цитирует очевидца, рассказавшем о мужчине с "длинной штурмовой винтовкой", который открыл огонь в помещении Old National Bank. По его словам, нападавший "просто начал стрелять" и под обстрел попали все, кто был рядом с ним.
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