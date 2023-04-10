https://ria.ru/20230410/luisvill-1864308772.html

При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек

При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек - РИА Новости, 10.04.2023

При стрельбе в американском Луисвилле погибли пять человек

Пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилле, штат Кентукки, сообщил представитель местной полиции. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:34

2023-04-10T17:34

2023-04-10T19:01

в мире

кентукки

сша

энди бешир

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Пять человек погибли, шестеро получили ранения при стрельбе в американском городе Луисвилле, штат Кентукки, сообщил представитель местной полиции."Подтверждено, что пять человек убиты. <...> Шестеро доставлены в клинику Университета Луисвилла, в том числе офицер полиции", — сказал он журналистам.Полицейские уточнили, что подозреваемого в нападении удалось нейтрализовать. На место происшествия выехал губернатор штата Кентукки Энди Бешир.Позднее стало известно, что стрельба произошла в одном из банков в центре города, известного производством виски, бейсбольных бит и скачками. Преступника впоследствии нашли мертвым. Полиция выясняет обстоятельства его гибели. Местная телестанция WHAS11 цитирует очевидца, рассказавшем о мужчине с "длинной штурмовой винтовкой", который открыл огонь в помещении Old National Bank. По его словам, нападавший "просто начал стрелять" и под обстрел попали все, кто был рядом с ним.

https://ria.ru/20230408/strelba-1863948779.html

кентукки

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кентукки, сша, энди бешир