https://ria.ru/20221120/strelba-1832873556.html

В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе

В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 20.11.2022

В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе

В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:19

2022-11-20T13:19

2022-11-20T20:46

в мире

сша

колорадо

колорадо-спрингс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию."Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в ночь на воскресенье.Подробности уточняются.

https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html

сша

колорадо

колорадо-спрингс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, колорадо, колорадо-спрингс