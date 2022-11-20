https://ria.ru/20221120/strelba-1832873556.html
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 20.11.2022
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:19
2022-11-20T13:19
2022-11-20T20:46
в мире
сша
колорадо
колорадо-спрингс
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию."Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в ночь на воскресенье.Подробности уточняются.
https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, колорадо, колорадо-спрингс
В мире, США, Колорадо, Колорадо-Спрингс
13:19 20.11.2022 (обновлено: 20:46 20.11.2022)
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
В Колорадо как минимум пять человек погибли и 18 ранены при стрельбе в ночном клубе