Рейтинг@Mail.ru
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/strelba-1832873556.html
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 20.11.2022
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе
В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:19
2022-11-20T20:46
в мире
сша
колорадо
колорадо-спрингс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию."Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в ночь на воскресенье.Подробности уточняются.
https://ria.ru/20221120/strelba-1832887794.html
сша
колорадо
колорадо-спрингс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8fff056f6c201c586ef1c8058120e57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колорадо, колорадо-спрингс
В мире, США, Колорадо, Колорадо-Спрингс
13:19 20.11.2022 (обновлено: 20:46 20.11.2022)
 
В США не менее пяти человек погибли при стрельбе в ночном клубе

В Колорадо как минимум пять человек погибли и 18 ранены при стрельбе в ночном клубе

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс
Полиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция на месте стрельбы в ночном клубе в Колорадо-Спрингс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. В США как минимум пять человек погибли во время стрельбы в ночном клубе-баре в штате Колорадо, передает местная радиостанция KRDO со ссылкой на полицию.
"Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье.
Подробности уточняются.
Полицейский на месте стрельбы в парке Пек в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 15:02
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году
 
В миреСШАКолорадоКолорадо-Спрингс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала