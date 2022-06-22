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В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек

В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек - РИА Новости, 22.06.2022

В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек

Начальную школу в Ювальде в штате Техас, где в результате стрельбы погиб 21 человек, снесут, сообщил мэр города Дон Маклафлин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:10

2022-06-22T15:10

2022-06-22T15:10

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Начальную школу в Ювальде в штате Техас, где в результате стрельбы погиб 21 человек, снесут, сообщил мэр города Дон Маклафлин.В конце мая 18-летний житель Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых. Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным подобным инцидентом в США за последнее десятилетие."Я понимаю, и у меня был этот разговор с руководством, школа будет снесена! Вы никогда не сможете попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу", - сказал мэр во время заседания городского совета, которое транслировал телеканал Fox News. Маклафлин точную дату сноса школы не назвал.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, дети