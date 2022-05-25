https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html

Стрельба в начальной школе в Техасе

Стрельба в начальной школе в Техасе - РИА Новости, 25.05.2022

Стрельба в начальной школе в Техасе

В США произошло второе за десять дней массовое убийство:18-летний житель городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. Кадры с места трагедии — в фотоленте РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:39

2022-05-25T12:39

2022-05-25T12:39

фото

техас

школа

в мире

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В США произошло второе за десять дней массовое убийство:18-летний житель городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

техас

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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