https://ria.ru/20230122/strelba-1846659998.html

Стрельба в Калифорнии стала рекордной в США по числу жертв

Стрельба в Калифорнии стала рекордной в США по числу жертв - РИА Новости, 22.01.2023

Стрельба в Калифорнии стала рекордной в США по числу жертв

Массовая стрельба в американском городе Монтерей-Парк штата Калифорния, в результате которой 10 человек погибли и еще не менее 10 получили ранения, стала... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T20:19

2023-01-22T20:19

2023-01-22T22:53

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Массовая стрельба в американском городе Монтерей-Парк штата Калифорния, в результате которой 10 человек погибли и еще не менее 10 получили ранения, стала рекордной по числу жертв после атаки на школу в городке Ювальде штата Техас в мае 2022 года, свидетельствуют данные некоммерческой организации Gun Violence Archive. Согласно публикуемым табличным значениям, в результате атаки на школу в Ювальде 22 человека погибли и еще 17 были ранены. При этом с начала 2023 года в Gun Violence Archive зафиксировали уже 33 случая массовой стрельбы в США, к которым организация относит применение насилия с использованием огнестрельного оружия, в результате которого 4 и более человека оказываются убиты или получают ранения. Стрельба в Монтерей-Парке произошла в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен. По данным управления шерифа округа Лос-Анджелес, подозреваемый остается на свободе. Его разыскивает полиция.

https://ria.ru/20230120/strelba-1846153865.html

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калифорния

техас

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в мире, калифорния, техас, сша