https://ria.ru/20230220/strelba-1853120120.html

При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек

При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023

При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек

Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:10

2023-02-20T12:10

2023-02-20T12:10

в мире

новый орлеан

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера. Стрельба произошла в воскресенье вечером во время парада. По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. "Пострадавший мужчина скончался от полученных травм после того, как его доставили в местную больницу. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего, ...находятся в стабильном состоянии", - приводит телеканал слова Гантьера. По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. Власти выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.

https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html

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в мире, новый орлеан