https://ria.ru/20230220/strelba-1853120120.html
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек
Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
в мире
новый орлеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_cd07ef7844b8a66fffe6480ab23d5368.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера. Стрельба произошла в воскресенье вечером во время парада. По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. "Пострадавший мужчина скончался от полученных травм после того, как его доставили в местную больницу. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего, ...находятся в стабильном состоянии", - приводит телеканал слова Гантьера. По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. Власти выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.
https://ria.ru/20230218/epidemiya-1852813157.html
новый орлеан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_80:0:991:683_1920x0_80_0_0_372e93c704106ed0b0d81ea163d34cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новый орлеан
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек
При стрельбе на параде в Новом Орлеане погиб человек, четверо пострадали
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC
со ссылкой на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера.
Стрельба произошла в воскресенье вечером во время парада. По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.
"Пострадавший мужчина скончался от полученных травм после того, как его доставили в местную больницу. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего, ...находятся в стабильном состоянии", - приводит телеканал слова Гантьера.
По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. Власти выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.