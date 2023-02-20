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При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
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При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек - РИА Новости, 20.02.2023
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек
Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:10
2023-02-20T12:10
в мире
новый орлеан
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера. Стрельба произошла в воскресенье вечером во время парада. По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. "Пострадавший мужчина скончался от полученных травм после того, как его доставили в местную больницу. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего, ...находятся в стабильном состоянии", - приводит телеканал слова Гантьера. По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. Власти выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.
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в мире, новый орлеан
В мире, Новый Орлеан
12:10 20.02.2023
 
При стрельбе в Новом Орлеане погиб человек

При стрельбе на параде в Новом Орлеане погиб человек, четверо пострадали

© Flickr / Daniel X. O'NeilМашина полиции Нового Орлеана, США
Машина полиции Нового Орлеана, США - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Flickr / Daniel X. O'Neil
Машина полиции Нового Орлеана, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате стрельбы на параде в Новом Орлеане, сообщил телеканал ABC со ссылкой на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера.
Стрельба произошла в воскресенье вечером во время парада. По данным полиции, в результате стрельбы ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.
"Пострадавший мужчина скончался от полученных травм после того, как его доставили в местную больницу. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего, ...находятся в стабильном состоянии", - приводит телеканал слова Гантьера.
По данным телеканала, полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. Власти выясняют, были ли у подозреваемого сообщники.
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