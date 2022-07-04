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Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022
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Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти
По меньшей мере пять человек погибли, 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, сообщили власти города. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:40
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в мире
чикаго
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, сообщили власти города.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов."Шестнадцать человек госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.СМИ пишут о многочисленных раненых.По данным городских властей, полиция продолжает разыскивать подозреваемого, он все еще на свободе.
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в мире, чикаго, сша
20:40 04.07.2022 (обновлено: 21:01 04.07.2022)
 
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти, 16 госпитализированных

© AFP 2022 / Getty Images / Jim VondruskaСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Jim Vondruska
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, сообщили власти города.
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.
"Шестнадцать человек госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.
СМИ пишут о многочисленных раненых.
По данным городских властей, полиция продолжает разыскивать подозреваемого, он все еще на свободе.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 20:38
В штате Вашингтон восемь человек пострадали при стрельбе
 
В миреЧикагоСША
 
 
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