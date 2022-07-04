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Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти - РИА Новости, 04.07.2022

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго выросло до пяти

По меньшей мере пять человек погибли, 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, сообщили власти города. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:40

2022-07-04T20:40

2022-07-04T21:01

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 16 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго, сообщили власти города.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник - вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов."Шестнадцать человек госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.СМИ пишут о многочисленных раненых.По данным городских властей, полиция продолжает разыскивать подозреваемого, он все еще на свободе.

https://ria.ru/20220626/vashington-1798269408.html

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в мире, чикаго, сша