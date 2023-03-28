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Стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер
Стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер - РИА Новости, 28.03.2023
Стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер
Стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, где погибли трое детей и трое педагогов, устроила женщина-трансгендер, которая заранее планировала... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:04
2023-03-28T01:04
2023-03-28T01:45
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, где погибли трое детей и трое педагогов, устроила женщина-трансгендер, которая заранее планировала нападение, сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк. Он дал понять, что следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности. "Она идентифицирует себя как трансгендер", - сказал Дрейк на пресс-конференции. Хейл была ликвидирована сотрудниками полиции, которые, по словам Дрейка, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет. Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он. По сообщениям ряда СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html
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в мире, сша
Стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер
Шеф полиции Дрейк: стрельбу в приходской школе в США устроила женщина-трансгендер
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, где погибли трое детей и трое педагогов, устроила женщина-трансгендер, которая заранее планировала нападение, сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк.
Он дал понять, что следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности.
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"Она идентифицирует себя как трансгендер", - сказал Дрейк на пресс-конференции.
Хейл была ликвидирована сотрудниками полиции, которые, по словам Дрейка, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом.
Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.
Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он.
По сообщениям ряда СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.
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