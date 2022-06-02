08:59 02.06.2022 (обновлено: 09:29 02.06.2022)
При стрельбе в Талсе пострадали несколько человек
При стрельбе в медицинском центре в Талсе пострадали несколько человек
© AFP 2022 / Tulsa Police DepartmentПолицейские автомобили на месте стрельбы в американском городе Талса. 2 июня 2022
Полицейские автомобили на месте стрельбы в американском городе Талса. 2 июня 2022
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома, предположительно, их менее 10, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Ранее представитель местной полиции заявил, что число погибших при стрельбе в городе Талса возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника. По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.
"У нас есть еще несколько раненых, менее 10", - приводит телеканал слова капитана полиции города Ричарда Мейленберга.
Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.
В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.
Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.