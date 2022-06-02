https://ria.ru/20220602/strelba-1792519612.html

При стрельбе в Талсе пострадали несколько человек

При стрельбе в Талсе пострадали несколько человек - РИА Новости, 02.06.2022

При стрельбе в Талсе пострадали несколько человек

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома, предположительно, их менее 10, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:59

2022-06-02T08:59

2022-06-02T09:29

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талса

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома, предположительно, их менее 10, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.Ранее представитель местной полиции заявил, что число погибших при стрельбе в городе Талса возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника. По его словам, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством."У нас есть еще несколько раненых, менее 10", - приводит телеканал слова капитана полиции города Ричарда Мейленберга.Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей.Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами.

https://ria.ru/20220602/postradavshie-1792501852.html

https://ria.ru/20220531/strelba-1792203369.html

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Дарья Буймова

в мире, талса, сша, нью-йорк (город)