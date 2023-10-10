https://ria.ru/20231010/matkapital-1901875896.html

Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей

Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей - РИА Новости, 10.10.2023

Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей

Материнский капитал в 2024 году составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго, сообщил министр труда и социальной защиты... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:09

2023-10-10T21:09

2023-10-10T23:09

общество

россия

антон котяков

единая россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Материнский капитал в 2024 году составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России"."Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5 процента", — сказал он.Котяков уточнил, что на первого ребенка будет полагаться выплата почти в 631 тысячу рублей. Маткапитал на второго малыша составит около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого.Министр добавил, что в первом случае прирост составит 44 тысячи рублей, а во втором — 58 тысяч. Кроме того, предполагается, что в 2024 году материнский капитал получит более одного миллиона семей.В результате индексации маткапитала в начале этого года он составил почти 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей при рождении второго после 2020-го.

https://ria.ru/20231003/matkapital-1900142710.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, антон котяков, единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)