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Путин подписал закон о направлении маткапитала на другие цели
Путин подписал закон о направлении маткапитала на другие цели
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств материнского капитала на... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:59
2020-12-08T13:59
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в ПФР.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в статью 12 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные акты РФ.По действующему законодательству, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.По закону, женщинам, отозвавшим средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные ими на формирование накопительной пенсии, после поступления средств на счет Пенсионного фонда РФ, предоставляется 6-месячный срок, в течение которого они могут обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.В документах уточняется, что женщина также может обратиться "с заявлением о продлении на 6 месяцев срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае невостребованности отозванных средств".Отмечается, что указанный срок обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов, необходимых для реализации целей, на оплату которых будут направлены средства маткапитала.В случае отсутствия в течение указанного 6-месячного срока заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала либо о продлении срока подачи такого заявления предусматривается автоматическое направление отозванных средств на формирование накопительной пенсии.
https://ria.ru/20201203/matkapital-1587473943.html
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пенсионный фонд рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о направлении маткапитала на другие цели

13:59 08.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому женщина, в случае отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в ПФР.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Изменения вносятся в статью 12 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные акты РФ.
По действующему законодательству, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или соцадаптацию детей-инвалидов.
По закону, женщинам, отозвавшим средства материнского (семейного) капитала, ранее направленные ими на формирование накопительной пенсии, после поступления средств на счет Пенсионного фонда РФ, предоставляется 6-месячный срок, в течение которого они могут обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов.
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В документах уточняется, что женщина также может обратиться "с заявлением о продлении на 6 месяцев срока подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае невостребованности отозванных средств".
Отмечается, что указанный срок обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов, необходимых для реализации целей, на оплату которых будут направлены средства маткапитала.
В случае отсутствия в течение указанного 6-месячного срока заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала либо о продлении срока подачи такого заявления предусматривается автоматическое направление отозванных средств на формирование накопительной пенсии.
 
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