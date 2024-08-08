https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html

Путин подписал закон о неистраченном маткапитале

Путин подписал закон о неистраченном маткапитале - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о неистраченном маткапитале

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:59

2024-08-08T22:59

2024-08-08T22:59

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791760149_0:130:2970:1801_1920x0_80_0_0_65ecfc69913950e548a1a491c3eb422c.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток. Ранее Путин на встрече с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240713/putin-1959430515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин