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Путин подписал закон о неистраченном маткапитале - РИА Новости, 08.08.2024
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22:59 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html
Путин подписал закон о неистраченном маткапитале
Путин подписал закон о неистраченном маткапитале - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о неистраченном маткапитале
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:59
2024-08-08T22:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток. Ранее Путин на встрече с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240713/putin-1959430515.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о неистраченном маткапитале

Подписан закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал до 10 тыс руб

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.
Ранее Путин на встрече с семьями-победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
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