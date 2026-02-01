В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6 процента, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".

Пресс-служба Минтруда уточняла, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого. В противном случае, они могут получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.