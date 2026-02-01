Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 01.02.2026 (обновлено: 00:33 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
Размер маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6 процента, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:08:00+03:00
2026-02-01T00:33:00+03:00
россия
антон котяков
общество
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251005/deyneko-2046444008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков, общество, материнский капитал
Россия, Антон Котяков, Общество, Материнский капитал
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка

Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6 процента, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, размер выплаты увеличится до 728 921,9 рубля.
Пресс-служба Минтруда уточняла, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого. В противном случае, они могут получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
Глава ведомства Антон Котяков ранее сообщал, что средствами маткапитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он подчеркивал, что в бюджете на эти цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Эксперт назвала выплаты на детей, которые вырастут в 2026 году
5 октября 2025, 04:12
 
РоссияАнтон КотяковОбществоМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала