https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка - РИА Новости, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
Размер маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6 процента, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат,... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:08:00+03:00
2026-02-01T00:08:00+03:00
2026-02-01T00:33:00+03:00
россия
антон котяков
общество
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251005/deyneko-2046444008.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, общество, материнский капитал
Россия, Антон Котяков, Общество, Материнский капитал
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет на 5,6%
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Размер маткапитала на первого ребенка проиндексировали на 5,6 процента, следует из постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Согласно документу, размер выплаты увеличится до 728 921,9 рубля.
Пресс-служба Минтруда уточняла, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого. В противном случае, они могут получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
Глава ведомства Антон Котяков
ранее сообщал, что средствами маткапитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он подчеркивал, что в бюджете на эти цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.