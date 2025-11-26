В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уже более 15 миллионов наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 миллиона семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".

Она отметила, что уже на протяжении шести лет материнский капитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого малыша. Кроме того, в рамках поддержки семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.