Рейтинг@Mail.ru
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/matkapital-2057648495.html
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 26.11.2025
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал
Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:48:00+03:00
2025-11-26T11:48:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_1305:426:3067:1417_1920x0_80_0_0_c6f7e6496d7c6f8dbb5a374d12aac347.jpg
https://ria.ru/20251031/gosduma-2051986102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4f5de33e915edd1e739a59218e0e9857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, материнский капитал
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Материнский капитал
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал

Голикова: более 15 млн семей в России получили сертификат на маткапитал

© Depositphotos.com / Olga ShumytskayaДокументы для регистрации новорожденного
Документы для регистрации новорожденного - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Depositphotos.com / Olga Shumytskaya
Документы для регистрации новорожденного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Уже более 15 миллионов наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 миллиона семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что уже на протяжении шести лет материнский капитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого малыша. Кроме того, в рамках поддержки семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
По данным Голиковой, единое пособие на детей от рождения до 17 лет сегодня получают родители 9,5 миллиона детей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме назвали размер маткапитала на второго ребенка в 2026 году
31 октября, 01:56
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваМатеринский капитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала