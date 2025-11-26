https://ria.ru/20251126/matkapital-2057648495.html
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал - РИА Новости, 26.11.2025
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал
Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:48:00+03:00
2025-11-26T11:48:00+03:00
2025-11-26T11:48:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
материнский капитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_1305:426:3067:1417_1920x0_80_0_0_c6f7e6496d7c6f8dbb5a374d12aac347.jpg
https://ria.ru/20251031/gosduma-2051986102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4f5de33e915edd1e739a59218e0e9857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, материнский капитал
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Материнский капитал
В России более 15 миллионов семей получили сертификат на маткапитал
Голикова: более 15 млн семей в России получили сертификат на маткапитал
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 15 миллионов семей в России получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи, а воспользовались средствами свыше 14,6 миллиона родителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Уже более 15 миллионов наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 миллиона семей воспользовалось в той или иной мере средствами материнского капитала", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что уже на протяжении шести лет материнский капитал получают не только при рождении второго ребенка, но и на первого малыша. Кроме того, в рамках поддержки семьи при рождении третьего ребенка дополнительно получают 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
По данным Голиковой
, единое пособие на детей от рождения до 17 лет сегодня получают родители 9,5 миллиона детей.