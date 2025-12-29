Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье мошенники украли более 80 миллионов рублей на маткапиталах
08:08 29.12.2025
В Забайкалье мошенники украли более 80 миллионов рублей на маткапиталах
Организованная группа из 13 человек в Забайкальском крае украла более 80 миллионов рублей на материнских капиталах, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:08:00+03:00
2025-12-29T08:08:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
чита
материнский капитал
происшествия, забайкальский край, россия, чита, материнский капитал
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Чита, Материнский капитал
© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 дек - РИА Новости. Организованная группа из 13 человек в Забайкальском крае украла более 80 миллионов рублей на материнских капиталах, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, участники группы в 2022–2023 годах, действуя как представители ООО "Забайкальская ипотечная компания" и выступающие в роли риэлторов, подыскивали на территории Забайкалья лиц, имеющих право на получение материнского капитала, с которыми заключили 187 фиктивных договоров ипотечного займа. Получатели господдержки, в отношении которых ранее судами уже вынесены обвинительные приговоры, заключали договоры купли-продажи земельных участков с завышенной стоимостью. После одобрения заявок и перевода бюджетных средств для погашения несуществующих долговых обязательств "риэлторы" собирали комиссию за свою работу от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки.
"Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 жителей региона. Они обвиняются по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество)... В результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб в размере 84 миллионов рублей, в целях возмещения которого на имущество обвиняемых общей стоимостью 22 миллиона рублей наложен арест", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города Читы.
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияЧитаМатеринский капитал
 
 
