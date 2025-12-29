В Забайкалье мошенники украли более 80 миллионов рублей на маткапиталах

По версии следствия, участники группы в 2022–2023 годах, действуя как представители ООО "Забайкальская ипотечная компания" и выступающие в роли риэлторов, подыскивали на территории Забайкалья лиц, имеющих право на получение материнского капитала, с которыми заключили 187 фиктивных договоров ипотечного займа. Получатели господдержки, в отношении которых ранее судами уже вынесены обвинительные приговоры, заключали договоры купли-продажи земельных участков с завышенной стоимостью. После одобрения заявок и перевода бюджетных средств для погашения несуществующих долговых обязательств "риэлторы" собирали комиссию за свою работу от 100 до 150 тысяч рублей с каждого получателя мер поддержки.