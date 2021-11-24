В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое
ИВАНОВО, 25 ноя – РИА Новости. С предложением увеличить региональный студенческий капитал в три раза – до 150 тысяч рублей – выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Региональный студенческий капитал – это единовременная выплата, которую может получить мама в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка. Оба родителя должны быть студентами, обучающимися по очной форме в колледже или вузе. При этом он предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на выплату (в настоящее время составляет 23 392 рубля)", - напомнил собеседник агентства.
По его словам, эта мера социальной поддержки действует в Ивановской области с 2017 года, за это время студенческий капитал получили более 200 семей. В 2021 году правом на выплату уже воспользовались 33 семьи.
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к депутатам Ивановской областной Думы с инициативой просчитать возможность увеличения регионального материнского студенческого капитала. Сейчас размер региональной выплаты составляет 58 тысяч рублей. "Мы предложили посмотреть возможность увеличить студенческий капитал до 150 тысяч рублей, подробно это обсудили на недавней комиссии по бюджету. В ближайшие дни будет голосование по бюджету области, надеюсь, что депутаты поддержат эту инициативу", - привели в пресс-службе слова губернатора.