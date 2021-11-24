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Ивановская область
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В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое
В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое - РИА Новости, 24.11.2021
В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое
С предложением увеличить региональный студенческий капитал в три раза – до 150 тысяч рублей – выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:47
2021-11-24T19:47
ивановская область
общество
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская областная дума
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ИВАНОВО, 25 ноя – РИА Новости. С предложением увеличить региональный студенческий капитал в три раза – до 150 тысяч рублей – выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, эта мера социальной поддержки действует в Ивановской области с 2017 года, за это время студенческий капитал получили более 200 семей. В 2021 году правом на выплату уже воспользовались 33 семьи.Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к депутатам Ивановской областной Думы с инициативой просчитать возможность увеличения регионального материнского студенческого капитала. Сейчас размер региональной выплаты составляет 58 тысяч рублей. "Мы предложили посмотреть возможность увеличить студенческий капитал до 150 тысяч рублей, подробно это обсудили на недавней комиссии по бюджету. В ближайшие дни будет голосование по бюджету области, надеюсь, что депутаты поддержат эту инициативу", - привели в пресс-службе слова губернатора.
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общество, ивановская область, станислав воскресенский, ивановская областная дума
19:47 24.11.2021
 

В Ивановской области региональный студкапитал увеличат почти втрое

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 25 ноя – РИА Новости. С предложением увеличить региональный студенческий капитал в три раза – до 150 тысяч рублей – выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Региональный студенческий капитал – это единовременная выплата, которую может получить мама в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка. Оба родителя должны быть студентами, обучающимися по очной форме в колледже или вузе. При этом он предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на выплату (в настоящее время составляет 23 392 рубля)", - напомнил собеседник агентства.
По его словам, эта мера социальной поддержки действует в Ивановской области с 2017 года, за это время студенческий капитал получили более 200 семей. В 2021 году правом на выплату уже воспользовались 33 семьи.
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обратился к депутатам Ивановской областной Думы с инициативой просчитать возможность увеличения регионального материнского студенческого капитала. Сейчас размер региональной выплаты составляет 58 тысяч рублей. "Мы предложили посмотреть возможность увеличить студенческий капитал до 150 тысяч рублей, подробно это обсудили на недавней комиссии по бюджету. В ближайшие дни будет голосование по бюджету области, надеюсь, что депутаты поддержат эту инициативу", - привели в пресс-службе слова губернатора.
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Ивановская областьОбществоИвановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская областная Дума
 
 
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