Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
