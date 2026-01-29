Рейтинг@Mail.ru
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей
15:05 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей - РИА Новости, 29.01.2026
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
россия, общество, михаил мишустин, материнский капитал
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Материнский капитал
Маткапитал на первого ребенка с февраля вырастет до 730 тысяч рублей

Мишустин: маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 730 тысяч рублей

Новорожденный в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Маткапитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"С первого февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Россия Общество Михаил Мишустин Материнский капитал
 
 
