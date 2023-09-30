Важное в туризме за неделю: атака на систему бронирования и поездка в Иран
Важное в туризме за неделю: атака на "Леонардо", поездка в Иран, рейсы в Гомель
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Неделя выдалась спокойной, сотрудники отрасли отметили День туризма. Из проблемных историй можно выделить хакерскую атаку на систему бронирования "Леонардо", а также временную остановку движения по Крымскому мосту. В остальном – без эксцессов: расширялась география полетов и налаживался туробмен с Китаем и Ираном. О самом важном в индустрии гостеприимства за прошедшие семь дней — в дайджесте РИА Новости.
Система бронирования "Леонардо", используемая для регистрации в аэропортах, на этой неделе неоднократно подвергалась DDOS-атаке с Украины и еще ряда стран, сообщал "Ростех". Цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в РФ. Сбои в работе отмечал "Аэрофлот". Атака была успешно отбита, работа системы восстановлена.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на час 28 сентября. Причину власти не назвали.
Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму. Страны с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туробмен. Первая делегация из Ирана приехала в РФ 21 сентября, представители турагентств познакомились с Северным Кавказом.
В Приморье на этой неделе подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем. Более 550 туристов из Поднебесной побывали за неделю в РФ по такой схеме.
Расширялась география полетов из РФ. Так, Air Serbia с 31 октября с трех до четырех в неделю увеличит количество рейсов из Петербурга в Белград.
Авиакомпания "Белавиа" 29 октября открывает регулярные рейсы в Москву, аэропорт "Внуково" из Гомеля. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Другие хорошие новости тоже были. Так, в Таиланде заявили о намерении внедрить карты "Мир" после визовых нововведений для россиян. Сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок с 30 до 60 дней или до 90 дней.
КНДР впервые с начала пандемии COVID-19 разрешила въезд иностранцам. Для россиян может открыться еще одно направление для путешествий.
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы. Ее протяженность – 750 километров.