https://ria.ru/20230930/daydzhest-1899539800.html

Важное в туризме за неделю: атака на систему бронирования и поездка в Иран

Важное в туризме за неделю: атака на систему бронирования и поездка в Иран - РИА Новости, 30.09.2023

Важное в туризме за неделю: атака на систему бронирования и поездка в Иран

Неделя выдалась спокойной, сотрудники отрасли отметили День туризма. Из проблемных историй можно выделить хакерскую атаку на систему бронирования "Леонардо", а... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:06

2023-09-30T06:06

2023-09-30T06:06

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россия

иран

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Неделя выдалась спокойной, сотрудники отрасли отметили День туризма. Из проблемных историй можно выделить хакерскую атаку на систему бронирования "Леонардо", а также временную остановку движения по Крымскому мосту. В остальном – без эксцессов: расширялась география полетов и налаживался туробмен с Китаем и Ираном. О самом важном в индустрии гостеприимства за прошедшие семь дней — в дайджесте РИА Новости.Система бронирования "Леонардо", используемая для регистрации в аэропортах, на этой неделе неоднократно подвергалась DDOS-атаке с Украины и еще ряда стран, сообщал "Ростех". Цель злоумышленников – остановить авиаперевозки в РФ. Сбои в работе отмечал "Аэрофлот". Атака была успешно отбита, работа системы восстановлена.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто на час 28 сентября. Причину власти не назвали.Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму. Страны с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туробмен. Первая делегация из Ирана приехала в РФ 21 сентября, представители турагентств познакомились с Северным Кавказом.В Приморье на этой неделе подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем. Более 550 туристов из Поднебесной побывали за неделю в РФ по такой схеме.Расширялась география полетов из РФ. Так, Air Serbia с 31 октября с трех до четырех в неделю увеличит количество рейсов из Петербурга в Белград.Авиакомпания "Белавиа" 29 октября открывает регулярные рейсы в Москву, аэропорт "Внуково" из Гомеля. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.Другие хорошие новости тоже были. Так, в Таиланде заявили о намерении внедрить карты "Мир" после визовых нововведений для россиян. Сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок с 30 до 60 дней или до 90 дней.КНДР впервые с начала пандемии COVID-19 разрешила въезд иностранцам. Для россиян может открыться еще одно направление для путешествий.В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы. Ее протяженность – 750 километров.

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, иран, аэрофлот, белавиа, отдых в россии, новости - туризм, отдых, кндр (северная корея), республика крым