https://ria.ru/20230925/novovvedeniya-1898570408.html
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений - РИА Новости, 25.09.2023
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений
Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:22
2023-09-25T18:22
2023-09-25T18:22
туризм
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней пребывания безвизового в Таиланде, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы", - сказал Тапен. Ранее в понедельник Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.
https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений для россиян