https://ria.ru/20230925/novovvedeniya-1898570408.html

Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений

Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений - РИА Новости, 25.09.2023

Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений

Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:22

2023-09-25T18:22

2023-09-25T18:22

туризм

таиланд

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней пребывания безвизового в Таиланде, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы", - сказал Тапен. Ранее в понедельник Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.

https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html

таиланд

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