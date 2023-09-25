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Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений - РИА Новости, 25.09.2023
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Туризм
 
18:22 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/novovvedeniya-1898570408.html
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений - РИА Новости, 25.09.2023
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений
Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:22
2023-09-25T18:22
туризм
таиланд
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. "Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней пребывания безвизового в Таиланде, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы", - сказал Тапен. Ранее в понедельник Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.
https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html
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таиланд
Туризм, Таиланд
Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений

Таиланд надеется внедрить карты "Мир" после визовых нововведений для россиян

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.
«
"Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней пребывания безвизового в Таиланде, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы", - сказал Тапен.
Ранее в понедельник Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.
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