https://ria.ru/20230928/most-1899161732.html

Крымский мост временно закрыли для движения

Крымский мост временно закрыли для движения - РИА Новости, 28.09.2023

Крымский мост временно закрыли для движения

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:35

2023-09-28T12:40

туризм

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, крымский мост