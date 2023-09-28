https://ria.ru/20230928/most-1899161732.html
Крымский мост временно закрыли для движения
Крымский мост временно закрыли для движения - РИА Новости, 28.09.2023
Крымский мост временно закрыли для движения
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:35
2023-09-28T12:35
2023-09-28T12:40
туризм
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.
https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост временно закрыли для движения
Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта