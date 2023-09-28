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Крымский мост временно закрыли для движения - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
12:35 28.09.2023 (обновлено: 12:40 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/most-1899161732.html
Крымский мост временно закрыли для движения
Крымский мост временно закрыли для движения - РИА Новости, 28.09.2023
Крымский мост временно закрыли для движения
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:35
2023-09-28T12:40
туризм
общество
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.
https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html
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общество, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост временно закрыли для движения

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
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