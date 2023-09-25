https://ria.ru/20230925/kndr-1898563626.html

СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам

СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам

Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:02

2023-09-25T18:02

2023-09-25T18:02

в мире

кндр (северная корея)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV. По данным телеканала, в соответствии с распоряжением северокорейских властей все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин, но смогут въезжать в страну впервые с января 2020 года, когда Пхеньян решил полностью закрыть границы из-за угрозы проникновения новой коронавирусной инфекции. Как напоминает Рёнхап, после стабилизации эпидемиологической ситуации в Китае Северная Корея в январе прошлого года частично возобновила движение товарных поездов между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу, а с августа нынешнего года начались и гуманитарные обмены, когда группа северокорейских спортсменов отправилась через Китай в Казахстан для участия в международных соревнованиях по тхэквондо. Тем не менее, о полноценном возобновлении поездок для обычных граждан, в том числе в туристических целях, ранее не сообщалось. 22 сентября посольство КНР в Пхеньяне сообщило о встрече посла Ван Яцзюня с руководителем Главного госдуарственного управления по туризму Чон Сон Илем, в ходе которой китайская сторона заявила о "положительных сдвигах в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма". Ван Яцзюнь заявил о надежде на скорейшую нормализацию гуманитарных обменов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 по всему миру. В свою очередь, Чон Сон Иль сообщил о намерении достичь новых высот в развитии туристических обменов к следующему году, когда страны будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений. В то же время северокорейские СМИ продолжают регулярно публиковать заметки о распространении опасных инфекционных заболеваний по всему миру. В частности, отмечается рост заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19 в России, введении рекомендаций вновь носить медицинские маски и задействовать меры профилактики, принимать витамины для общего укрепления иммунитета.

https://ria.ru/20230825/reys-1892124538.html

https://ria.ru/20230525/pkhenyan-1873996337.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кндр (северная корея), распространение коронавируса, коронавирус covid-19