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СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам - РИА Новости, 25.09.2023
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18:02 25.09.2023
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СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам
СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам
Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:02
2023-09-25T18:02
в мире
кндр (северная корея)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV. По данным телеканала, в соответствии с распоряжением северокорейских властей все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин, но смогут въезжать в страну впервые с января 2020 года, когда Пхеньян решил полностью закрыть границы из-за угрозы проникновения новой коронавирусной инфекции. Как напоминает Рёнхап, после стабилизации эпидемиологической ситуации в Китае Северная Корея в январе прошлого года частично возобновила движение товарных поездов между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу, а с августа нынешнего года начались и гуманитарные обмены, когда группа северокорейских спортсменов отправилась через Китай в Казахстан для участия в международных соревнованиях по тхэквондо. Тем не менее, о полноценном возобновлении поездок для обычных граждан, в том числе в туристических целях, ранее не сообщалось. 22 сентября посольство КНР в Пхеньяне сообщило о встрече посла Ван Яцзюня с руководителем Главного госдуарственного управления по туризму Чон Сон Илем, в ходе которой китайская сторона заявила о "положительных сдвигах в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма". Ван Яцзюнь заявил о надежде на скорейшую нормализацию гуманитарных обменов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 по всему миру. В свою очередь, Чон Сон Иль сообщил о намерении достичь новых высот в развитии туристических обменов к следующему году, когда страны будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений. В то же время северокорейские СМИ продолжают регулярно публиковать заметки о распространении опасных инфекционных заболеваний по всему миру. В частности, отмечается рост заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19 в России, введении рекомендаций вновь носить медицинские маски и задействовать меры профилактики, принимать витамины для общего укрепления иммунитета.
https://ria.ru/20230825/reys-1892124538.html
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в мире, кндр (северная корея), распространение коронавируса, коронавирус covid-19
В мире, КНДР (Северная Корея), Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
СМИ: КНДР впервые с 2020 года разрешила въезд иностранцам

Ренхап: КНДР впервые с начала пандемии COVID-19 разрешила въезд иностранцам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт Судан в Пхеньяне
Аэропорт Судан в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Аэропорт Судан в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северная Корея с 25 сентября разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
По данным телеканала, в соответствии с распоряжением северокорейских властей все иностранцы по прибытии в КНДР должны будут пройти двухдневный карантин, но смогут въезжать в страну впервые с января 2020 года, когда Пхеньян решил полностью закрыть границы из-за угрозы проникновения новой коронавирусной инфекции.
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Как напоминает Рёнхап, после стабилизации эпидемиологической ситуации в Китае Северная Корея в январе прошлого года частично возобновила движение товарных поездов между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйчжу, а с августа нынешнего года начались и гуманитарные обмены, когда группа северокорейских спортсменов отправилась через Китай в Казахстан для участия в международных соревнованиях по тхэквондо. Тем не менее, о полноценном возобновлении поездок для обычных граждан, в том числе в туристических целях, ранее не сообщалось.
22 сентября посольство КНР в Пхеньяне сообщило о встрече посла Ван Яцзюня с руководителем Главного госдуарственного управления по туризму Чон Сон Илем, в ходе которой китайская сторона заявила о "положительных сдвигах в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма". Ван Яцзюнь заявил о надежде на скорейшую нормализацию гуманитарных обменов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 по всему миру. В свою очередь, Чон Сон Иль сообщил о намерении достичь новых высот в развитии туристических обменов к следующему году, когда страны будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений.
В то же время северокорейские СМИ продолжают регулярно публиковать заметки о распространении опасных инфекционных заболеваний по всему миру. В частности, отмечается рост заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19 в России, введении рекомендаций вновь носить медицинские маски и задействовать меры профилактики, принимать витамины для общего укрепления иммунитета.
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