Рейтинг@Mail.ru
"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:44 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/reysy-1899045085.html
"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву
"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву - РИА Новости, 27.09.2023
"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила в телеграм-канале, что в конце октября открывает регулярные рейсы в Москву из Гомеля. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:44
2023-09-27T19:44
туризм
гомель
москва
минск
белавиа
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_0:216:2669:1717_1920x0_80_0_0_8cc07d0bb14cde0c300035cfa011eec3.jpg
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила в телеграм-канале, что в конце октября открывает регулярные рейсы в Москву из Гомеля. "Авиакомпания "Белавиа" 29 октября открывает регулярные рейсы в международный аэропорт "Внуково" из Гомеля. Рейсы по маршруту Минск-Москва (Внуково)-Гомель-Москва (Внуково)-Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Вылет из Гомеля запланирован на 20.00 (совпадает с мск), прибытие в московский аэропорт – на 21.25. Вылет из Москвы – в 17.40, прибытие в Гомель – в 19.05. Полеты будут осуществляться на воздушном судне Embraer-175 с салоном эконом- и бизнес-класса. "Мы рассчитываем, что маршрут Гомель-Москва будет востребован как пассажирами, которые путешествуют по своим личным вопросам, так и представителями бизнес-среды. Гомель – второй по величине город в Беларуси, с развитой инфраструктурой и большим экспортным потенциалом. За прошлый год, по официальным данным, свыше 52% экспортных поставок пришлось именно на Российскую Федерацию. Цифра, которая говорит о крепких деловых контактах между Гомелем и российскими регионами. Надеемся, что открытие маршрута будет способствовать их дальнейшему развитию", – отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец. Он сообщил, что полет из Гомеля в Москву займет менее полутора часов.
https://ria.ru/20220816/turisty-1810058997.html
гомель
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734793770_131:0:2528:1797_1920x0_80_0_0_a705ac6bcce53d8740b2816290d1ab66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гомель, москва, минск, белавиа, новости - туризм
Туризм, Гомель, Москва, Минск, Белавиа, Новости - Туризм
"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву

"Белавиа" в октябре запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила в телеграм-канале, что в конце октября открывает регулярные рейсы в Москву из Гомеля.
"Авиакомпания "Белавиа" 29 октября открывает регулярные рейсы в международный аэропорт "Внуково" из Гомеля. Рейсы по маршруту Минск-Москва (Внуково)-Гомель-Москва (Внуково)-Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Вылет из Гомеля запланирован на 20.00 (совпадает с мск), прибытие в московский аэропорт – на 21.25. Вылет из Москвы – в 17.40, прибытие в Гомель – в 19.05. Полеты будут осуществляться на воздушном судне Embraer-175 с салоном эконом- и бизнес-класса.
"Мы рассчитываем, что маршрут Гомель-Москва будет востребован как пассажирами, которые путешествуют по своим личным вопросам, так и представителями бизнес-среды. Гомель – второй по величине город в Беларуси, с развитой инфраструктурой и большим экспортным потенциалом. За прошлый год, по официальным данным, свыше 52% экспортных поставок пришлось именно на Российскую Федерацию. Цифра, которая говорит о крепких деловых контактах между Гомелем и российскими регионами. Надеемся, что открытие маршрута будет способствовать их дальнейшему развитию", – отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.
Он сообщил, что полет из Гомеля в Москву займет менее полутора часов.
Здание железнодорожного вокзала Минск пассажирский - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Эксперт рассказал, за чем туристы из России едут в Белоруссию
16 августа 2022, 17:09
 
ТуризмГомельМоскваМинскБелавиаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала