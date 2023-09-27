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"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву

"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву - РИА Новости, 27.09.2023

"Белавиа" запустит регулярные рейсы из Гомеля в Москву

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила в телеграм-канале, что в конце октября открывает регулярные рейсы в Москву из Гомеля. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:44

2023-09-27T19:44

2023-09-27T19:44

туризм

гомель

москва

минск

белавиа

новости - туризм

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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила в телеграм-канале, что в конце октября открывает регулярные рейсы в Москву из Гомеля. "Авиакомпания "Белавиа" 29 октября открывает регулярные рейсы в международный аэропорт "Внуково" из Гомеля. Рейсы по маршруту Минск-Москва (Внуково)-Гомель-Москва (Внуково)-Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Вылет из Гомеля запланирован на 20.00 (совпадает с мск), прибытие в московский аэропорт – на 21.25. Вылет из Москвы – в 17.40, прибытие в Гомель – в 19.05. Полеты будут осуществляться на воздушном судне Embraer-175 с салоном эконом- и бизнес-класса. "Мы рассчитываем, что маршрут Гомель-Москва будет востребован как пассажирами, которые путешествуют по своим личным вопросам, так и представителями бизнес-среды. Гомель – второй по величине город в Беларуси, с развитой инфраструктурой и большим экспортным потенциалом. За прошлый год, по официальным данным, свыше 52% экспортных поставок пришлось именно на Российскую Федерацию. Цифра, которая говорит о крепких деловых контактах между Гомелем и российскими регионами. Надеемся, что открытие маршрута будет способствовать их дальнейшему развитию", – отметил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец. Он сообщил, что полет из Гомеля в Москву займет менее полутора часов.

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гомель, москва, минск, белавиа, новости - туризм