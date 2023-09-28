https://ria.ru/20230928/primore-1899183284.html

В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем

В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023

В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем

Более 550 китайских туристов въехали в Приморский край группами в рамках безвизового туробмена после возобновления таких поездок, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:06

2023-09-28T14:06

2023-09-28T14:06

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Более 550 китайских туристов въехали в Приморский край группами в рамках безвизового туробмена после возобновления таких поездок, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. "Меньше чем за неделю Приморский край принял 552 китайских путешественника", - сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное агентство по туризму. По словам главы агентства Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба, всего в регион приехали уже 37 групп безвизовых туристов из Китая.Механизм безвизового группового обмена туристами между Россией и Китаем снова действует с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в правительстве региона сообщили 15 августа. Первые группы туристов из Китая в рамках этого механизма приехали в Приморье только 22 сентября.

https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html

китай

приморский край

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, приморский край