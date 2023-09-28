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В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
14:06 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/primore-1899183284.html
В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем
В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023
В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем
Более 550 китайских туристов въехали в Приморский край группами в рамках безвизового туробмена после возобновления таких поездок, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:06
2023-09-28T14:06
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Более 550 китайских туристов въехали в Приморский край группами в рамках безвизового туробмена после возобновления таких поездок, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. "Меньше чем за неделю Приморский край принял 552 китайских путешественника", - сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное агентство по туризму. По словам главы агентства Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба, всего в регион приехали уже 37 групп безвизовых туристов из Китая.Механизм безвизового группового обмена туристами между Россией и Китаем снова действует с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в правительстве региона сообщили 15 августа. Первые группы туристов из Китая в рамках этого механизма приехали в Приморье только 22 сентября.
https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Приморский край
В Приморье подвели первые итоги безвизового обмена с Китаем

Более 550 китайских туристов побывали за неделю в Приморье по безвизовому обмену

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТуристы из Китая на Корабельной набережной во Владивостоке
Туристы из Китая на Корабельной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Более 550 китайских туристов въехали в Приморский край группами в рамках безвизового туробмена после возобновления таких поездок, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
"Меньше чем за неделю Приморский край принял 552 китайских путешественника", - сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на региональное агентство по туризму.
По словам главы агентства Арсения Крепского, которого цитирует пресс-служба, всего в регион приехали уже 37 групп безвизовых туристов из Китая.
Механизм безвизового группового обмена туристами между Россией и Китаем снова действует с 1 августа после перерыва из-за пандемии COVID-19. Об отправке в КНР первых безвизовых тургрупп из Приморья в правительстве региона сообщили 15 августа. Первые группы туристов из Китая в рамках этого механизма приехали в Приморье только 22 сентября.
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