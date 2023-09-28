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Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
16:31 28.09.2023 (обновлено: 16:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899237592.html
Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа - РИА Новости, 28.09.2023
Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа
DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:31
2023-09-28T16:45
ростех
украина
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новости - туризм
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех"."DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов",- говорится в сообщении.Отмечается, что в мировой практике были примеры обрушения подобных систем. В 2013 году зарубежная система бронирования Sabre оказалась парализована на полтора часа, этот инцидент затронул более 300 авиакомпаний по всему миру, в том числе российских. В 2017 году из-за сбоя системы бронирования другой иностранной системы Amadeus более 130 перевозчиков из разных стран были вынуждены задержать рейсы.Цель злоумышленников, атакующих "Леонардо", – повторить эти ситуации и остановить авиаперевозки в России. В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. Для усиления в условиях беспрецедентных атак, где задействованы более миллиона адресов, привлечены две дополнительные распределенные команды, уточняет пресс-служба.Главная задача - не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, "для этого мы делаем все возможное", отметили в госкорпорации.Ранее в четверг авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация была затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. Госкорпорация "Ростех" указывала, что система не функционировала по причине DDoS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работы системы бронирования, DDoS-атака успешно отбита.
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ростех, украина, технологии, новости - туризм, аэрофлот, происшествия
Ростех, Украина, Туризм, Технологии, Новости - Туризм, Аэрофлот, Происшествия
Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась DDOS-атаке из-за рубежа

"Ростех": система бронирования "Леонардо" подверглась DDOS-атаке с Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились, они идут из нескольких стран, в том числе Украины, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
«
"DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов "Леонардо" возобновились. Они идут с территории нескольких стран, включая Украину. На данный момент наблюдаются небольшие сбои, но в целом система держится уверенно благодаря действиям наших специалистов",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в мировой практике были примеры обрушения подобных систем. В 2013 году зарубежная система бронирования Sabre оказалась парализована на полтора часа, этот инцидент затронул более 300 авиакомпаний по всему миру, в том числе российских. В 2017 году из-за сбоя системы бронирования другой иностранной системы Amadeus более 130 перевозчиков из разных стран были вынуждены задержать рейсы.
Цель злоумышленников, атакующих "Леонардо", – повторить эти ситуации и остановить авиаперевозки в России. В последние месяцы система подвергается хакерским атакам регулярно. Для отражения атак на инфраструктуру системы бронирования авиабилетов задействована собственная команда информационной безопасности. Для усиления в условиях беспрецедентных атак, где задействованы более миллиона адресов, привлечены две дополнительные распределенные команды, уточняет пресс-служба.
Главная задача - не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса, "для этого мы делаем все возможное", отметили в госкорпорации.
Ранее в четверг авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщали о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация была затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. Госкорпорация "Ростех" указывала, что система не функционировала по причине DDoS-атаки из-за рубежа. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работы системы бронирования, DDoS-атака успешно отбита.
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