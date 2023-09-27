https://ria.ru/20230927/krym-1898988659.html
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы - РИА Новости, 27.09.2023
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы
В Крыму приступили к благоустройству первого этапа Большой Крымской тропы общей протяженностью более 750 километров, сообщил крымский министр курортов и туризма РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:13
2023-09-27T16:13
2023-09-27T16:13
туризм
новости - туризм
бахчисарай (крым)
ай-петри
судак
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СУДАК (Крым), 27 сен – РИА Новости. В Крыму приступили к благоустройству первого этапа Большой Крымской тропы общей протяженностью более 750 километров, сообщил крымский министр курортов и туризма Вадим Волченко. "Большая Крымская тропа – ее магистральная протяженность 750 километров, она предусматривает путешествие продолжительностью в один или несколько дней, когда можно остановиться на ночевку на оборудованных туристических площадках. Порядка 100 километров будет оборудовано в восточном и юго-восточном Крыму до конца года. И в следующем году запланировали не меньший объем. Тропа закрывает практически весь Крым, сейчас большое количество туристов мы видим на ней круглогодично. Думаю, ее благоустройство станет дополнительным стимулом для приезда в Крым ", — сказал журналистам Волченко. Благоустройство силами сотрудников Минкурортов и Судакского лесоохотничьего хозяйства уже коснулось тропы в районе Судака – горы Ай-Георгий с одноименным родником, купелью и остатками древнего византийского храма. Благоустройство части экскурсионно-экологического пешеходного маршрута "Загадочный Меганом" закончится в конце октября. Всего Большая Крымская тропа содержит 52 этапа. Пешеходный маршрут "Загадочный Меганом" соединяет Солнечную Долину с Судаком, проходя через достопримечательности, природные и рукотворные объекты. Это дом смотрителя маяка, мыс Меганом и Меганомский маяк, Акулья бухта, "Кающиеся монахи", арт-кластер "Таврида" и бухта Капсель, гора Калиса-Кая, храм у горы Калиса-Кая, гора и источник Ай-Георгий, несколько смотровых площадок на мысе Меганом и горе Калиса-Кая, с которых открываются виды на Судак. Масштабный проект объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости от него. Среди них Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк.
https://ria.ru/20230906/krym-1894139551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, бахчисарай (крым), ай-петри, судак, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Бахчисарай (Крым), Ай-Петри, Судак, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым
В Крыму начали благоустройство Большой Крымской тропы
В Крыму начали благоустройство 750-километровой Большой Крымской тропы
СУДАК (Крым), 27 сен – РИА Новости. В Крыму приступили к благоустройству первого этапа Большой Крымской тропы общей протяженностью более 750 километров, сообщил крымский министр курортов и туризма Вадим Волченко.
"Большая Крымская тропа – ее магистральная протяженность 750 километров, она предусматривает путешествие продолжительностью в один или несколько дней, когда можно остановиться на ночевку на оборудованных туристических площадках. Порядка 100 километров будет оборудовано в восточном и юго-восточном Крыму до конца года. И в следующем году запланировали не меньший объем. Тропа закрывает практически весь Крым, сейчас большое количество туристов мы видим на ней круглогодично. Думаю, ее благоустройство станет дополнительным стимулом для приезда в Крым ", — сказал журналистам Волченко.
Благоустройство силами сотрудников Минкурортов и Судакского лесоохотничьего хозяйства уже коснулось тропы в районе Судака – горы Ай-Георгий с одноименным родником, купелью и остатками древнего византийского храма. Благоустройство части экскурсионно-экологического пешеходного маршрута "Загадочный Меганом" закончится в конце октября. Всего Большая Крымская тропа содержит 52 этапа.
Пешеходный маршрут "Загадочный Меганом" соединяет Солнечную Долину с Судаком, проходя через достопримечательности, природные и рукотворные объекты. Это дом смотрителя маяка, мыс Меганом и Меганомский маяк, Акулья бухта, "Кающиеся монахи", арт-кластер "Таврида" и бухта Капсель, гора Калиса-Кая, храм у горы Калиса-Кая, гора и источник Ай-Георгий, несколько смотровых площадок на мысе Меганом и горе Калиса-Кая, с которых открываются виды на Судак.
Масштабный проект объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на пути прохождения и в непосредственной близости от него. Среди них Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, тропа Волошина, тропа Грина, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут "Малый Иерусалим", Атлеш, Тарханкутский парк.
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