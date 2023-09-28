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Air Serbia увеличит число рейсов из Петербурга в Белград

Air Serbia увеличит число рейсов из Петербурга в Белград - РИА Новости, 28.09.2023

Air Serbia увеличит число рейсов из Петербурга в Белград

Авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Белград с 31 октября, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:55

2023-09-28T18:55

2023-09-28T18:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Белград с 31 октября, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Начиная с 31 октября, из аэропорта Пулково авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов в Белград с трех до четырех в неделю", - говорится в сообщении. В рамках осенне-зимнего расписания полеты в столицу Сербии будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Air Serbia – единственный перевозчик, который связывает прямыми рейсами Санкт-Петербург и Белград. Благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту имени Николы Теслы пассажиры могут отправиться по более чем 70 направлениям Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. Аэропорт Пулково занимает второе место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году аэропорт обслужил 18,2 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20230531/serbiya-1875288522.html

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белград (город), сербия, пулково (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм