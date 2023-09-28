https://ria.ru/20230928/leonardo-1899149271.html

Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки

Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки - РИА Новости, 28.09.2023

Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки

Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:01

2023-09-28T12:01

2023-09-28T12:35

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в "Ростехе" подтвердили, что DDOS-атака на систему бронирования авиабилетов успешно отбита."Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении "Аэрофлота".Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа.

https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html

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