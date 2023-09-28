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Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
12:01 28.09.2023 (обновлено: 12:35 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/leonardo-1899149271.html
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки - РИА Новости, 28.09.2023
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:01
2023-09-28T12:35
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в "Ростехе" подтвердили, что DDOS-атака на систему бронирования авиабилетов успешно отбита."Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении "Аэрофлота".Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа.
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аэрофлот, новости - туризм, ростех, технологии
Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм, Ростех, Технологии
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки

"Аэрофлот": работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в "Ростехе" подтвердили, что DDOS-атака на систему бронирования авиабилетов успешно отбита.
«
"Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении "Аэрофлота".
Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа.
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