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Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки - РИА Новости, 28.09.2023
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:01
2023-09-28T12:01
2023-09-28T12:35
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Работа системы бронирования Leonardo восстановлена, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Кроме того, в "Ростехе" подтвердили, что DDOS-атака на систему бронирования авиабилетов успешно отбита."Работоспособность системы бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены",- говорится в сообщении "Аэрофлота".Ранее авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о сложностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел), регистрация затруднена в аэропортах маршрутной сети компании. В "Ростехе" позже сообщили, что работают над отражением массированной DDOS-атаки из-за рубежа.
https://ria.ru/20230924/reys-1898368834.html
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аэрофлот, новости - туризм, ростех, технологии
Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм, Ростех, Технологии
Работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки
"Аэрофлот": работу системы бронирования "Леонардо" восстановили после DDOS-атаки