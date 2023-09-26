https://ria.ru/20230926/turisty-1898826609.html

Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму

Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023

Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму

Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму и остановилась на ночь в городе Бабольсер провинции Мазендеран, расположенной на севере... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:52

2023-09-26T20:52

2023-09-26T20:52

туризм

иран

россия

северный кавказ

новости - туризм

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму и остановилась на ночь в городе Бабольсер провинции Мазендеран, расположенной на севере Ирана, сообщил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Садег Барзегар. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая делегация из Ирана прибыла в Россию в рамках безвизового режима 21 сентября, представители турагентств познакомились с туристической инфраструктурой Северного Кавказа. "Иностранные гости прибыли… сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере", – приводит слова Барзегара официальный сайт иранского правительства. Гендиректор Управления по культурному наследию подчеркнул, что поездка осуществляется для привлечения внимания турагентств из России и стран СНГ к провинции Мазендеран.

https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html

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иран, россия, северный кавказ, новости - туризм