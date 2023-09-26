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Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023
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Туризм
 
20:52 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/turisty-1898826609.html
Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму
Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму - РИА Новости, 26.09.2023
Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму
Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму и остановилась на ночь в городе Бабольсер провинции Мазендеран, расположенной на севере... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:52
2023-09-26T20:52
туризм
иран
россия
северный кавказ
новости - туризм
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму и остановилась на ночь в городе Бабольсер провинции Мазендеран, расположенной на севере Ирана, сообщил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Садег Барзегар. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая делегация из Ирана прибыла в Россию в рамках безвизового режима 21 сентября, представители турагентств познакомились с туристической инфраструктурой Северного Кавказа. "Иностранные гости прибыли… сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере", – приводит слова Барзегара официальный сайт иранского правительства. Гендиректор Управления по культурному наследию подчеркнул, что поездка осуществляется для привлечения внимания турагентств из России и стран СНГ к провинции Мазендеран.
https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html
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иран, россия, северный кавказ, новости - туризм
Туризм, Иран, Россия, Северный Кавказ, Новости - Туризм
Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму

Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму и остановилась на ночь в городе Бабольсер провинции Мазендеран, расположенной на севере Ирана, сообщил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Садег Барзегар.
Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая делегация из Ирана прибыла в Россию в рамках безвизового режима 21 сентября, представители турагентств познакомились с туристической инфраструктурой Северного Кавказа.
"Иностранные гости прибыли… сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере", – приводит слова Барзегара официальный сайт иранского правительства.
Гендиректор Управления по культурному наследию подчеркнул, что поездка осуществляется для привлечения внимания турагентств из России и стран СНГ к провинции Мазендеран.
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