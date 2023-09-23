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Биография Хулио Иглесиаса

Биография Хулио Иглесиаса - РИА Новости, 23.09.2023

Биография Хулио Иглесиаса

Знаменитый испанский певец, автор песен Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва (Julio José Iglesias de la Cueva) родился 23 сентября 1943 в Мадриде (Испания). РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:01

2023-09-23T03:01

2023-09-23T03:01

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Знаменитый испанский певец, автор песен Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва (Julio José Iglesias de la Cueva) родился 23 сентября 1943 в Мадриде (Испания). В юности Иглесиас играл в футбол за молодежную команду клуба "Реал Мадрид". Однако он не смог продолжить спортивную карьеру из-за травмы, полученной в автомобильной аварии в 1963 году. В период восстановления в больнице он научился играть на гитаре, стал сочинять песни. После выздоровления Хулио Иглесиас прошел обучение в языковой школе Bell Educational Trust в Кембридже (Великобритания). В 2001 году окончил юридический факультет Университета Комплутенсе в Мадриде. Известность в качестве певца ему принесло исполнение собственной песни La Vida Sigue Igual в 1968 году на фестивале в Бенидорме (Испания). Иглесиас выиграл первый приз и подписал контракт с независимым лейблом Discos Columbia. В 1969 году артист выпустил свой первый альбом Yo canto.В 1970 году он представлял Испанию на конкурсе "Евровидение" с песней Gwendolyne, которая стала хитом в Европе.В 1971 году был продан первый миллион дисков певца. Тогда же он впервые посетил Мексику, Панаму и Пуэрто-Рико, совершил большой тур по Испании и другим странам Европы, после чего отправился в Японию, где записал песню на японском языке. К 1973 году Иглесиас продал 10 миллионов альбомов, в том числе на немецком, португальском, французском и итальянском языках.Певец завоевывал все большее количество поклонников своими романтическими поп-балладами, среди которых выделялись такие хиты, как Manuela (1974) и Hey (1979).Первый успех в англоязычном мире пришел в 1982 году, когда его версия песни Begin The Beguine возглавила британские хит-парады. Далее последовал записанный на разных языках сборник Julio (1983), разошедшийся миллионным тиражом в Америке. Следующий альбом 1100 Bel Air Place (1984), ориентированный на американский рынок, стал еще более успешным. В него вошли дуэты Иглесиаса с американской кантри-звездой Уилли Нельсоном и с Дайаной Росс. Позднее Иглесиас исполнил в дуэте со Стиви Уандером композицию My Love, ставшую международным хитом в 1988 году и попавшую в первую десятку американского хит-парада. Исполнял дуэты также с Лучано Паваротти и Фрэнком Синатрой.С конца 1980-х годов артист переориентировался на испаноговорящий рынок, прежде всего, Латинскую Америку. Здесь его диск La Carreterra (1996) был признан альбомом года.Хотя в 1990-е годы его гастрольный график замедлился, Иглесиас оставался популярным.В 2018 году Хулио Иглесиас совершил прощальное мировое турне, посвященное 75-летию артиста и 50-летию творчества. В октябре того же года состоялся его концерт в Москве. Впервые артист приезжал в Москву в 1989 году. С тех пор он неоднократно выступал в российской столице и в Санкт-Петербурге, на его концертах всегда были аншлаги. Романтический образ и выразительная музыка сделали его одним из самых продаваемых артистов всех времен. За время своей творческой деятельности певец выпустил более 70 альбомов, продал более 300 миллионов пластинок по всему миру на 14 языках. За свою карьеру он провел более пяти тысяч концертов, которые посетили более 60 миллионов зрителей на пяти континентах. В 1983 году Иглесиас стал единственным исполнителем, который получил "Бриллиантовый диск" за самые высокие в истории продажи дисков на разных языках мира.За свою карьеру Хулио Иглесиас завоевал множество наград в музыкальной индустрии, в том числе "Грэмми" (1988, 2019), "Латинскую Грэмми", World Music Award, Billboard Music Award, American Music Award и Lo Nuestro Award. Награжден Золотой медалью за заслуги в области изящных искусств Испании и Орденом Почетного легиона Франции. ЮНИСЕФ назначил его специальным послом исполнительских искусств в 1989 году.В 1985 году был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.В 2013 году Иглесиас был введен в Зал славы латиноамериканских авторов песен. В том же году певец попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый латиноамериканский исполнитель.В 2015 году музыкальный колледж Беркли (США) удостоил Хулио Иглесиаса звания Почетного доктора.Автобиография Entre el cielo y el infierno ("Между раем и адом") была опубликована в 1981 году.Сыновья Энрике Иглесиас – известный певец, автор песен, Хулио Иглесиас-младший – певец, актер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, испания, мадрид, европа, хулио иглесиас, энрике иглесиас, лучано паваротти