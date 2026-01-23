В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах

МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Испании прекратила рассмотрение жалобы против испанского певца Хулио Иглесиаса о возможных домогательствах и сексуальном насилии, сочтя, что испанская судебная система не обладает юрисдикцией для расследования указанных фактов, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTVE.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что две женщины подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом.
"Прокуратура при Национальной судебной палате Испании постановила прекратить предварительное разбирательство, начатое по жалобе в отношении певца Хулио Иглесиаса, придя к выводу, что испанские суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения указанных фактов", - передает телерадиокомпания.
По ее информации, после допроса двух бывших сотрудниц особняков артиста прокуратура пришла к выводу, что не вправе продолжать допроцессуальную проверку. В случае её продолжения рассматривались бы различные преступления, включая торговлю людьми, сексуальное насилие, оскорбления, побои и нарушения трудовых обязанностей.
В обосновании решения прокуратура указала, что все предполагаемые преступные действия якобы имели место за пределами Испании - в Доминиканской Республике и на Багамах, а фигуранты дела не проживают в Испании.
Восьмидесятидвухлетний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. По официальным данным, у певца восемь детей.
