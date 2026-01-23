Рейтинг@Mail.ru
В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:52 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/iglesias-2069988951.html
В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах
В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах - РИА Новости, 23.01.2026
В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах
Прокуратура Испании прекратила рассмотрение жалобы против испанского певца Хулио Иглесиаса о возможных домогательствах и сексуальном насилии, сочтя, что... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:52:00+03:00
2026-01-23T21:52:00+03:00
шоубиз
в мире
испания
багамские острова
багамы
хулио иглесиас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897729114_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_aae20bdc1079b7634b3f159cd7ab2ac6.jpg
https://ria.ru/20260123/kirkorov-2069902350.html
https://ria.ru/20260122/uspenskaya-2069719676.html
испания
багамские острова
багамы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897729114_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ad3bccc09c5036b52ebd4eb86d9da9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, багамские острова, багамы, хулио иглесиас
Шоубиз, В мире, Испания, Багамские Острова, Багамы, Хулио Иглесиас
В Испании закрыли жалобу против Хулио Иглесиаса о домогательствах

RTVE: прокуратура Испании закрыла жалобу на Хулио Иглесиаса о домогательствах

© AP Photo / Carlos GiustiИспанский певец Хулио Иглесиас
Испанский певец Хулио Иглесиас - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Carlos Giusti
Испанский певец Хулио Иглесиас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Прокуратура Испании прекратила рассмотрение жалобы против испанского певца Хулио Иглесиаса о возможных домогательствах и сексуальном насилии, сочтя, что испанская судебная система не обладает юрисдикцией для расследования указанных фактов, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTVE.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что две женщины подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Часть земли Киркорова просят снять с учета и снести объекты на ней
Вчера, 16:00
"Прокуратура при Национальной судебной палате Испании постановила прекратить предварительное разбирательство, начатое по жалобе в отношении певца Хулио Иглесиаса, придя к выводу, что испанские суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения указанных фактов", - передает телерадиокомпания.
По ее информации, после допроса двух бывших сотрудниц особняков артиста прокуратура пришла к выводу, что не вправе продолжать допроцессуальную проверку. В случае её продолжения рассматривались бы различные преступления, включая торговлю людьми, сексуальное насилие, оскорбления, побои и нарушения трудовых обязанностей.
В обосновании решения прокуратура указала, что все предполагаемые преступные действия якобы имели место за пределами Испании - в Доминиканской Республике и на Багамах, а фигуранты дела не проживают в Испании.
Восьмидесятидвухлетний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. По официальным данным, у певца восемь детей.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украины признали Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности
22 января, 23:46
 
ШоубизВ миреИспанияБагамские ОстроваБагамыХулио Иглесиас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала