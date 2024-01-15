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Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы с чемоданами еды
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы с чемоданами еды - РИА Новости, 15.01.2024
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы с чемоданами еды
Испанского певца и автора песен Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Пунта-Кана в Доминиканской республики, чтобы изучить содержимое его чемоданов, в них... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:14
2024-01-15T19:14
2024-01-15T20:45
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МАДРИД, 15 янв — РИА Новости. Испанского певца и автора песен Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Пунта-Кана в Доминиканской республики, чтобы изучить содержимое его чемоданов, в них оказались запрещенные продукты, пишет газета ABC.По данным издания, 80-летний исполнитель прилетел рейсом с Багамских островов. Иглесиас вез в чемоданах более 40 килограммов еды. Открыв их, сотрудники аэропорта нашли несколько сумок и пакетов со свежими продуктами, ввоз которых в Доминиканскую республику запрещен.Иглесиаса и путешествующих с ним людей задержали в аэропорту на несколько часов.В ситуацию вмешались высшие должностные лица страны, в том числе министр культуры Милагрос Герман Олалья и представители канцелярии президента Луиса Абинадера, после чего задержанных отпустили. Не уточняется, удалось ли певцу провезти в страну запрещенные продукты. Хулио Иглесиас родился 23 сентября 1943 года в Мадриде. Он считается одним из наиболее успешных испаноязычных артистов в мире. За свою карьеру певец выпустил более 80 альбомов и продал более 300 миллионов копий своих записей. Хулио Иглесиас — отец известного испанского певца Энрике Иглесиаса.
https://ria.ru/20231215/ispaniya-1916070927.html
https://ria.ru/20230805/bagazh-1888326667.html
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в мире, доминикана, хулио иглесиас, луис абинадер, энрике иглесиас, мадрид, багамские острова
В мире, Доминикана, Хулио Иглесиас, Луис Абинадер, Энрике Иглесиас, Мадрид, Багамские Острова
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы с чемоданами еды
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже