https://ria.ru/20211003/iglesias-1752904693.html

"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами

"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами - РИА Новости, 03.10.2021

"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами

Испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома стоимостью около 112... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:16

2021-10-03T21:16

2021-10-03T23:07

в мире

технологии

британские виргинские острова

сша

майами

джордж сорос

хулио иглесиас

mossack fonseca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15302/95/153029564_0:0:378:213_1920x0_80_0_0_658505435698bc75b659c1cc0096690b.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома стоимостью около 112 миллионов долларов, сообщает газета Pais со ссылкой на "досье Пандоры"."В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний… на Британских Виргинских островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолета", - отмечает издание.По данным издания, стоимость некоторых приобретенных домов составляет 112 миллионов долларов.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752903460.html

британские виргинские острова

сша

майами

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, британские виргинские острова, сша, майами, джордж сорос, хулио иглесиас, mossack fonseca