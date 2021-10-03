21:16 03.10.2021 (обновлено: 23:07 03.10.2021)
"Досье Пандоры" вскрыло связи Хулио Иглесиаса с офшорами
В "досье Пандоры" говорится о 20 компаниях Иглесиаса на Британских Виргинских островах
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Испанский певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через некоторые из них он приобрел дома стоимостью около 112 миллионов долларов, сообщает газета Pais со ссылкой на "досье Пандоры".
"В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний… на Британских Виргинских островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолета", - отмечает издание.
По данным издания, стоимость некоторых приобретенных домов составляет 112 миллионов долларов.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.