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2020-05-07T15:54
https://ria.ru/20200507/1571108038.html
Суд Валенсии отменил решение об отцовстве Хулио Иглесиаса
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РИА Новости

Суд Валенсии отменил решение об отцовстве Хулио Иглесиаса

15:54 07.05.2020
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© РИА Новости / Валерий ЛевитинПевец Хулио Иглесиас во время выступления первом конкурсном дне "Новая волна-2013"
Певец Хулио Иглесиас во время выступления первом конкурсном дне Новая волна-2013
© РИА Новости / Валерий Левитин
МАДРИД, 7 мая – РИА Новости. Провинциальный суд Валенсии отменил решение суда низшей инстанции, который признал певца Хулио Иглесиаса отцом 44-летнего испанца Хавьера Санчеса Сантоса, следует из вердикта.
Хавьер Санчес Сантос вырос в провинции Валенсия, его мать – португальская танцовщица Мария Эдите Сантуш, а биологический отец, как он утверждает, – Хулио Иглесиас. Частному детективу удалось в мусорном контейнере в Майами найти генетический материал ДНК одного из прямых родственников Иглесиаса по мужской линии. Проведенные анализы, утверждает обвинение, подтвердили, что певец приходится ему отцом. Сам Иглесиас отказывался сдавать анализы ДНК.
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В июле прошлого года суд первой инстанции №13 Валенсии счел достаточными доказательства для подтверждения отцовства. Среди прочих аргументов он называет отказ ответчика "обеспечить возможность проведения биологического анализа", несмотря на то, что "имеются доказательства, что в приблизительное время зачатия заявителя имелись определенные контакты между матерью последнего и ответчиком".
Это судебное решение было обжаловано защитой Хулио Иглесиаса. В результате Провинциальный суд Валенсии его отменил, поскольку этот вопрос ранее уже становился предметом судебных разбирательств и решение было в пользу ответчика, говорится в вердикте.
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"Дело об отцовстве" в 1991 рассматривали суды в Валенсии и в 2004 году в Марбелье. В первом случае отцовство Хулио Иглесиаса было признано судом первой инстанции, но позже провинциальный суд отменил это решение, отмену подтвердил Верховный суд, Конституционный суд отказался рассматривать иск. Суд Марбельи отказался продолжать разбирательство, поскольку дело уже было рассмотрено другими судами.
Адвокат Санчеса Сантоса сообщил, что обжалует решение провинциального суда Валенсии в Верховном суде.
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Шоу-бизнесХулио ИглесиасМайамиВаленсия (город)ИспанияВ мире
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