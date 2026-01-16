https://ria.ru/20260116/iglesias-2068278238.html
Хулио Иглесиас отверг обвинения в сексуальном насилии
МАДРИД, 16 янв - РИА Новости. Испанский певец Хулио Иглесиас отверг выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии и домогательствах, назвав их ложными и заявив, что никогда не позволял себе неуважительного отношения к женщинам.
"С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моём доме. Я отрицаю, что когда-либо допускал злоупотребления, принуждение или проявлял неуважение по отношению к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне глубокую боль", - говорится в заявлении артиста.
По его словам, он никогда прежде не сталкивался с "таким уровнем злобы", однако намерен защищать свое достоинство и добиться того, чтобы люди узнали всю правду. Певец также поблагодарил тех, кто выразил ему поддержку.
Как сообщала ранее электронная газета elDiario.es, две женщины утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса
, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах
. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом.
82-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. По официальным данным, у певца восемь детей.