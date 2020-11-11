Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201111/sting-1583918541.html
Стинг перенес с ноября на март выход нового альбома
Стинг перенес с ноября на март выход нового альбома
Стинг перенес выход своей новой пластинки "Duets" с ноября 2020 на 19 марта 2021 года, сообщается на странице музыканта в фейсбуке. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T06:14
2020-11-11T06:14
культура
музыка
новости культуры
хулио иглесиас
эрик клэптон
стинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147785/70/1477857091_0:147:2640:1632_1400x0_80_0_0_ba1d09d818052fef07b39807752c7b11.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Стинг перенес выход своей новой пластинки "Duets" с ноября 2020 на 19 марта 2021 года, сообщается на странице музыканта в фейсбуке.Изменение планов объясняется "непредвиденными задержками производства, связанными с пандемией".Новый сингл "September”, который Стинг исполняет вместе с итальянцем Дзуккеро Форначари, выйдет 27 ноября.В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом и другими музыкантами. Всего 17 композиций.
https://ria.ru/20200428/1570680729.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147785/70/1477857091_136:0:2505:1777_1400x0_80_0_0_dad07b1f04985882995f4e7edb35509a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, хулио иглесиас, эрик клэптон, стинг

Стинг перенес с ноября на март выход нового альбома

06:14 11.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБританский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Британский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Стинг перенес выход своей новой пластинки "Duets" с ноября 2020 на 19 марта 2021 года, сообщается на странице музыканта в фейсбуке.
Изменение планов объясняется "непредвиденными задержками производства, связанными с пандемией".
Новый сингл "September”, который Стинг исполняет вместе с итальянцем Дзуккеро Форначари, выйдет 27 ноября.
В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом и другими музыкантами. Всего 17 композиций.
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
28 апреля, 21:12Культура
На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом
 
КультураМузыкаНовости культурыХулио ИглесиасЭрик КлэптонСтинг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния