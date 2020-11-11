https://ria.ru/20201111/sting-1583918541.html
Стинг перенес с ноября на март выход нового альбома
Стинг перенес с ноября на март выход нового альбома
Стинг перенес выход своей новой пластинки "Duets" с ноября 2020 на 19 марта 2021 года, сообщается на странице музыканта в фейсбуке. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T06:14
2020-11-11T06:14
2020-11-11T06:14
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музыка
новости культуры
хулио иглесиас
эрик клэптон
стинг
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Стинг перенес выход своей новой пластинки "Duets" с ноября 2020 на 19 марта 2021 года, сообщается на странице музыканта в фейсбуке.Изменение планов объясняется "непредвиденными задержками производства, связанными с пандемией".Новый сингл "September”, который Стинг исполняет вместе с итальянцем Дзуккеро Форначари, выйдет 27 ноября.В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом и другими музыкантами. Всего 17 композиций.
https://ria.ru/20200428/1570680729.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, хулио иглесиас, эрик клэптон, стинг