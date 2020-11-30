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Стинг спел дуэтом с Дзуккеро

Стинг спел дуэтом с Дзуккеро

Стинг представил композицию "September”, в записи которой принимал участие итальянский певец Дзуккеро Форначари. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:39

2020-11-30T04:39

2020-11-30T04:44

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Стинг представил композицию "September”, в записи которой принимал участие итальянский певец Дзуккеро Форначари.Песня войдет в альбом дуэтов, над которым сейчас работает Стинг.Изначально предполагалось, что "Duets” выйдет 27 ноября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021 года, а Стинг решил выпустить пока первый сингл с него.В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" (всего 17 композиций) с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом, Мэри Джей Блайдж и другими музыкантами.

https://ria.ru/20200428/1570680729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, хулио иглесиас, эрик клэптон, стинг