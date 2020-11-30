Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201130/sting-1586621180.html
Стинг спел дуэтом с Дзуккеро
Стинг спел дуэтом с Дзуккеро
Стинг представил композицию "September”, в записи которой принимал участие итальянский певец Дзуккеро Форначари. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T04:39
2020-11-30T04:44
культура
музыка
новости культуры
хулио иглесиас
эрик клэптон
стинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147785/70/1477857091_0:147:2640:1632_1400x0_80_0_0_ba1d09d818052fef07b39807752c7b11.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Стинг представил композицию "September”, в записи которой принимал участие итальянский певец Дзуккеро Форначари.Песня войдет в альбом дуэтов, над которым сейчас работает Стинг.Изначально предполагалось, что "Duets” выйдет 27 ноября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021 года, а Стинг решил выпустить пока первый сингл с него.В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" (всего 17 композиций) с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом, Мэри Джей Блайдж и другими музыкантами.
https://ria.ru/20200428/1570680729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147785/70/1477857091_136:0:2505:1777_1400x0_80_0_0_dad07b1f04985882995f4e7edb35509a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, хулио иглесиас, эрик клэптон, стинг

Стинг спел дуэтом с Дзуккеро

04:39 30.11.2020 (обновлено: 04:44 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБританский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Британский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Стинг представил композицию "September”, в записи которой принимал участие итальянский певец Дзуккеро Форначари.
Песня войдет в альбом дуэтов, над которым сейчас работает Стинг.
Изначально предполагалось, что "Duets” выйдет 27 ноября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на март 2021 года, а Стинг решил выпустить пока первый сингл с него.
В соответствии с названием весь альбом будет состоять из "дуэтов" (всего 17 композиций) с разными исполнителями, неизменным участником которых остается сам Стинг. Так, в него войдут треки, записанные с Эриком Клэптоном, Шэгги, Хулио Иглесиасом, Мэри Джей Блайдж и другими музыкантами.
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
28 апреля, 21:12Культура
На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом
 
КультураМузыкаНовости культурыХулио ИглесиасЭрик КлэптонСтинг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:03В Германии при наезде автомобиля погиб ребенок
18:02AstraZeneca передаст документы на регистрацию вакцины в течение недели
18:02В Петербурге мужчина погиб при пожаре в квартире
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
Лента новостейМолния