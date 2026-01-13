Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2026
13:56 13.01.2026
СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах
СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах
Бывшие сотрудницы особняков испанского певца Хулио Иглесиаса в Карибском регионе заявили, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
багамы
мадрид
хулио иглесиас
энрике иглесиас
багамы
мадрид
в мире, багамы, мадрид, хулио иглесиас, энрике иглесиас
В мире, Багамы, Мадрид, Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас
СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах

elDiario.es: экс-сотрудницы Иглесиаса обвинили певца в сексуальном насилии

Испанский певец Хулио Иглесиас
Испанский певец Хулио Иглесиас - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Carlos Giusti
Испанский певец Хулио Иглесиас. Архивное фото
МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Бывшие сотрудницы особняков испанского певца Хулио Иглесиаса в Карибском регионе заявили, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны артиста, сообщила во вторник газета elDiario.es.
"Две женщины заявили, что Хулио Иглесиас подвергал их сексуальному насилию в период, когда они работали у певца с проживанием в его карибских резиденциях. Одна из сотрудниц домашнего персонала рассказала, что на неё оказывалось давление с целью принуждения к сексуальным контактам, и описала эпизоды проникновения, пощёчин, а также физического и словесного унижения", - пишет издание.
Тимоти Басфилд - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Обладателя "Эмми" обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает NYT
11 января, 22:30
По его данным, описываемые эпизоды относятся к 2021 году. Одной из заявительниц на тот момент было 22 года, а певицу 77 лет. Женщины утверждают, что инциденты происходили в резиденциях Иглесиаса в Доминиканской республике и на Багамах. Собеседницы рассказали также об атмосфере жёсткого контроля, психологического давления и унижений на рабочем месте.
В ходе расследования журналисты в течение трёх лет пообщались с 15 бывшими сотрудниками и специалистами, работавшими в домах певца в разные годы, и утверждают, что собрали документальные подтверждения тяжелых трудовых условий, включая переписки, записи звонков, визовые документы и медицинские бумаги.
Журналисты, как отмечается, неоднократно пытались связаться с Иглесиасом и его адвокатом, а также с лицами, отвечавшими за управление домом и подбор персонала, но ответа не получили. Вместе с тем одна из бывших руководительниц персонала, комментируя утверждения, назвала их "выдумками".
Хулио Иглесиас родился 23 сентября 1943 года в Мадриде. Он считается одним из наиболее успешных испаноязычных артистов в мире. За свою карьеру певец выпустил более 80 альбомов и продал более 300 миллионов копий своих записей. Хулио Иглесиас - отец известного испанского певца Энрике Иглесиаса.
Уилл Смит - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
2 января, 05:47
 
В миреБагамыМадридХулио ИглесиасЭнрике Иглесиас
 
 
