СМИ: бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса обвинили певца в домогательствах

В ходе расследования журналисты в течение трёх лет пообщались с 15 бывшими сотрудниками и специалистами, работавшими в домах певца в разные годы, и утверждают, что собрали документальные подтверждения тяжелых трудовых условий, включая переписки, записи звонков, визовые документы и медицинские бумаги.

Журналисты, как отмечается, неоднократно пытались связаться с Иглесиасом и его адвокатом, а также с лицами, отвечавшими за управление домом и подбор персонала, но ответа не получили. Вместе с тем одна из бывших руководительниц персонала, комментируя утверждения, назвала их "выдумками".