Хулио Иглесиас назвал условия для проведения анализа ДНК на отцовство

МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Испанский певец Хулио Иглесиас, скорее всего, не будет присутствовать на судебном заседании по делу об установлении отцовства, которое состоится 30 мая в суде в Валенсии, однако при определенных условиях готов сдать анализ ДНК, рассказал РИА Новости его адвокат Фернандо Фаломир Маристани.
Иск против певца подал Хавьер Санчес Сантос. Он вырос в провинции Валенсия, его мать – португальская танцовщица Мария Эдите Сантуш, а биологический отец, как он утверждает, – Хулио Иглесиас. Он говорит, что частному детективу удалось в мусорном контейнере в Майами найти генетический материал ДНК одного из прямых родственников Иглесиаса по мужской линии. Проведенные анализы, на которые ссылается сторона обвинения, на 99,9% подтвердили, что певец приходится ему отцом.
Адвокат певца Фернандо Фаломир заявляет, что сторона защиты "ставит под сомнение как способ получения доказательств, так и проведения анализа". При этом он заверяет: Иглесиас готов добровольно сдать анализы ДНК, но при определенных условиях - если суд исключит вариант прекращения разбирательства в связи с принципом недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела и продолжит рассмотрение иска.
Дело в том, что "дело об отцовстве" уже неоднократно рассматривалось судами: в 1991 и 1992 году в Валенсии и в 2004 году в Марбелье. Первое судебное разбирательство было прекращено. Во втором случае отцовство Хулио Иглесиаса было признано судом первой инстанции, но позже провинциальный суд отменил это решение, отмену подтвердили Верховный и Конституционный суды. А суд Марбельи отказался продолжать разбирательство, поскольку дело уже было рассмотрено другими судами.
"Мы считаем, что нет никакого смысла подвергаться анализам, пока нет решения о недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела", - пояснил Фаломир РИА Новости. Если суд откажется закрывать процесс на этом основании и продолжит разбирательство, в этом случае Иглесиас готов сдать анализы. При этом, добавил он, если судебное решение будет в пользу продолжения процесса, то у сторон есть право на представление своих возражений.
9 сентября 2018, 08:00Культура"Лёва-рёва" и "муж-чудовище": чего мы не знаем о Льве Толстом
Адвокат рассказал, что суд будет проходить при закрытых дверях, при этом со стороны защиты свидетелей нет. Сам Иглесиас вряд ли будет присутствовать на слушаниях. "Мне кажется это маловероятным. Я всегда говорил, что его присутствие не обязательно, тем более что он не живет в Испании", - добавил защитник. Всемирно известный певец уже давно обосновался в Майами.
Адвокат истца Фернандо Осуна со своей стороны считает, что результаты собранных проб ДНК и отказ Иглесиаса проходить процедуры сдачи анализа до начала суда свидетельствуют в пользу того, что именно он является биологическим отцом Хавьера. С его стороны в суде будут давать показания детектив, который собирал материл для установления отцовства в Майами, и сотрудники испанской лаборатории, которые проводили анализы.
У 75-летнего Иглесиаса официально восемь детей – трое от Исабель Прейслер, в том числе певец Энрике Иглесиас, еще пятерых родила Миранда Ринсбургер, с которой Хулио 20 лет прожил в гражданском браке, пара официально оформила отношения в 2010 году.
17 января, 02:55Мария Шукшина обвинила телешоу в аморальности