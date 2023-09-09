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Биография Алишера Усманова

Биография Алишера Усманова - РИА Новости, 09.09.2023

Биография Алишера Усманова

Российский бизнесмен Алишер Бурханович Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чусте Наманганской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Его... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:40

2023-09-09T00:40

2023-09-09T00:40

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Российский бизнесмен Алишер Бурханович Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чусте Наманганской области Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Его отец был прокурором города Ташкента. В юности занимался фехтованием, был членом юношеской, а затем основной сборной Узбекистана. Несколько лет он защищал честь республики на всесоюзной арене, получив звание мастера спорта. В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (ныне МГИМО (университет) МИД РФ) по специальности "международное право"; в 1997 году – Финансовую академию (ныне университет) при правительстве РФ по специальности "банковское дело".После окончания МГИМО работал научным сотрудником Академии наук СССР, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана.В августе 1980 года суд приговорил Усманова к восьми годам лишения свободы. Его и двух друзей Бахадыра Насымова (сын зампреда КГБ Узбекистана) и Ильхама Шайкова (сын министра сельского хозяйства) обвинили в мошенничестве и хищениях. Усманов отсидел шесть лет, освободившись в 1986 году досрочно. Официально он был реабилитирован в 2000 году Верховным судом Узбекистана. Дело признали сфабрикованным. Освободившись Усманов подрабатывал переводами с арабского, затем работал патентоведом в лаборатории Института физики Академии наук СССР в городе Андижане (Узбекистан). Позднее переехал в Москву, где начал работать во Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира. В 1987 году на базе подмосковного агрокомплекса "Раменское" создал кооператив "Агропласт" по производству полиэтиленовых пакетов. Однако через два года он вышел из этого бизнеса.Алишер Усманов занимался также поставками импортом сигарет. Однако этот бизнес разорился из-за девальвации рубля.Одновременно в 1990-1994 годах был первым заместителем генерального директора, президентом АОЗТ "Интеркросс".С июня 1993 года – руководитель финансово-инвестиционной компании "ПРНБ-Инвест".В декабре 1993 года баллотировался в Госдуму по списку объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и порядка" (региональная группа Ханты-Мансийского АО); объединение не преодолело пятипроцентный барьер.В 1994-1995 годах – советник гендиректора Московского авиационного производственного объединения (МАПО).С 1995 по 1997 год – первый заместитель председателя правления МАПО-банка.В 1994-1998 годах – гендиректор Межбанковской инвестиционно-финансовой компании "Интерфин", которая занималась скупкой металлургических активов.В 1997-2001 годах – член Совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча".С ноября 1998 года по февраль 2000 года – первый заместитель генерального директора ЗАО "Газпроминвестхолдинг".С ноября 2000 года по июль 2001 года был советником председателя правления "Газпрома" Рема Вяхирева (по совместительству с основной должностью). Являлся исполнительным вице-президентом британской компании "Мидлсекс холдингс" (Middlesex Holdings plc.).С февраля 2000 года по октябрь 2014 года занимал пост генерального директора ООО "Газпроминвестхолдинг".В начале 2000-х годов Усманов начал консолидировать металлургические активы. В 2006 году была основана компания ЗАО "Газметалл", которая объединила активы ЗАО "Металлоинвест" (Михайловский ГОК и Уральская Сталь) и ЗАО "Газметалл" (Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат). В 2008 году ЗАО "Газметалл" было переименовано в ЗАО "Холдинговая компания "Металлоинвест", а затем компания получила статус ОАО. В 2006 году Усманов приобрел издательский дом "Коммерсант".В 2007 году – акции футбольного клуба "Арсенал": совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири они стали обладателями 14,6% акций. В 2016 году он выкупил долю Мошири и увеличил свой пакет до 30%. В августе 2018 года бизнесмен продал акции "Арсенала". В 2008 году Усманов приобрел 31,1% акций сотового оператора "МегаФон". Впоследствии он довел долю в "МегаФоне" до 100%. В 2010 году Фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого являлся Усманов, получил контроль над интернет-порталом Mail.ru, мессенджером ICQ и социальной сетью "Одноклассники". Затем все российские активы были консолидированы компанией Mail.ru Group (с 2021 года – VKGroup). В 2012 году Алишер Усманов объединил все активы в холдинг USM Holdings, зарегистрированный на Кипре. В 2018 году перевел активы в российскую юрисдикцию. Как отмечала компания, все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". В конце 2021 года холдинг USM сообщил, что вышел из капитала VK.В 2000-2009 годах – президент Федерации фехтования России.В 2005-2009 годах – президент Европейской конфедерации фехтования.В 2008 году он был избран президентом Международной федерации фехтования. 1 марта 2022 года Алишер Усманов объявил о приостановке исполнения обязанностей на этом посту. Алишер Усманов занимается благотворительной деятельностью. В 2006 году стал учредителем благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт", который занимается поддержкой "социально значимых инициатив в области культуры, образования и спорта, а также международных проектов, укрепляющих имидж страны". В 2007 году Алишер Усманов выкупил с аукциона "Сотбис" коллекцию искусства и инструментов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, передав ее в дар российскому государству.В настоящее время она находится в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В 2013 году приобрел для ГМИИ им. А. С. Пушкина картину "Евангелист Марк" Франса Халса, которая была утеряна во время Крымской войны (1853-1856). Усманов также выкупил у американской компании Films by Jove права на коллекцию "Союзмультфильма". Алишер Усманов продюсировал фильмы "Грех" (2019), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019), "Дорогие товарищи" (2020). В рейтинге американского журнала Forbes "Самые богатые люди в мире" за 2023 год Усманов занимает 122 место. В рейтинге "Российских миллиардеров" он занимает восьмое место. Его состояние оценивается в 14,4 миллиарда долларов.Награжден орденами Почета (2004) и "За заслуги перед Отечеством" III (2018) и IV (2013) степеней, знаком отличия "За благодеяние" (2016). Отмечен Почетной грамотой президента России (2008) и благодарностями президента РФ (2009) и правительства РФ (2008). Имеет зарубежные награды.С 1992 года Алишер Усманов был женат на Ирине Винер, главном тренере сборной России по художественной гимнастике. В 2022 году стало известно, что супруги развелись. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, узбекистан, ссср, алишер усманов, мстислав ростропович, галина вишневская