Рейтинг@Mail.ru
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/mjunhen-2065622809.html
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова - РИА Новости, 30.12.2025
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова
Прокуратура германского города Мюнхена прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:24:00+03:00
2025-12-30T12:24:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
алишер усманов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63479/31/634793108_0:245:2004:1372_1920x0_80_0_0_d073acc5f137102386cca68d5fec64b7.jpg
https://ria.ru/20250512/usmanov-2016459069.html
https://ria.ru/20250827/es-2037885978.html
https://ria.ru/20251119/germaniya-2056073040.html
германия
мюнхен
франкфурт-на-майне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63479/31/634793108_0:57:2004:1560_1920x0_80_0_0_e13130a5e889995b5d570ed633dabaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мюнхен, франкфурт-на-майне, алишер усманов, евросоюз
В мире, Германия, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Алишер Усманов, Евросоюз
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова

РИА Новости: прокуратура Мюнхена прекратила расследование против Усманова

© РИА Новости / Дмитрий АстаховАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Алишер Усманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прокуратура германского города Мюнхена прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с действующими с 2022 года санкционными ограничениями ЕС в отношении российского бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя.
Ранее прокуратурой Мюнхена утверждалось, что в период с апреля по сентябрь 2022 года Усманов якобы осуществил через зарубежные компании оплату услуг по охране объектов недвижимости в баварском Роттах-Эгерне.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
12 мая, 12:27
Помимо этого, утверждалось, что в нарушение санкционного регулирования он якобы не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). Данные эпизоды в 2024 году были объединены в рамках одного дела, имевшего статус предварительного расследования, указали в пресс-службе Усманова.
"Адвокаты Усманова отрицали подозрения о его связи с указанными компаниями и имущественными ценностями и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС. В результате расследование было прекращено прокуратурой по согласованию с компетентным судом и с согласия самого Усманова в порядке пункта 1 статьи 153a УПК ФРГ", - пояснили в пресс-службе.
"В том числе Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении бизнесмена сохраняется презумпция невиновности", - добавил представитель Усманова.
Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова – по подозрению в отмывании денежных средств – которое было также закрыто без предъявления каких-либо обвинений в ноябре 2024 года.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Совет ЕС нарушает личные права Усманова, заявил юрист
27 августа, 14:51
"С момента инициирования громких расследований в отношении Алишера Усманова мы настаивали на полной невиновности нашего доверителя. Ему не было предъявлено никаких обвинений, и так же, как и предыдущее, закрытое в 2024 году, данное расследование не вышло за рамки предварительного", - заявили в адвокатском бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwälte, представляющем Усманова.
"Вместе с тем оно затянулось более чем на три года, и, очевидно, привело бы к еще большим бессмысленным тратам времени и ресурсов сторон. Поэтому в целях процессуальной экономии, а также в целях экономии личного времени и здоровья наш доверитель согласился на его прекращение в порядке практики, предусмотренной законами ФРГ. Мы рассчитываем, что доброе имя и репутация господина Усманова будут целиком и полностью восстановлены", - заключили юристы.
В 2022 году против Усманова был инициирован ряд политизированных расследований в ФРГ, сопровождавшихся обысками, информация о которых широко распространялась в прессе. Впоследствии СМИ скорректировали или удалили эти статьи.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ
19 ноября, 17:27
 
В миреГерманияМюнхенФранкфурт-на-МайнеАлишер УсмановЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала