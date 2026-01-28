Усманов выиграл суд против немецких СМИ

МОСКВА, 28 янв - Риа Новости. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и запретил распространение целого ряда клеветнических утверждений о нем, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

В апреле 2023 года одно из авторитетных общенациональных изданий Германии FAZ опубликовало статью, в которой содержались многочисленные неподтвержденные утверждения об Усманове . В связи с тем, что издание отказалось подписать заявление о прекращении противоправных действий, Усманов подал исковое заявление в Земельный суд Гамбурга

"Суд согласился с доводами Усманова и в полном объеме удовлетворил иск", - отметил представитель бизнесмена.

Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что Усманов якобы неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику газеты "Коммерсант" после ее приобретения в 2006 году.

Кроме того, суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение ранее признанных российским судом ложными утверждений Алексея Навального о том, что Усманов якобы "подарил" недвижимость структурам, близким к власти, сказал собеседник агентства.

Эти утверждения также использовались для обоснования санкций ЕС против Усманова и инициирования расследований против него в Германии. Представители Усманова многократно их опровергали.

"Теперь утверждения FAZ признаны судом нарушающими личные права Усманова и запрещены. В случае нарушения запрета может быть наложен штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности его взыскания – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности", - указал представитель Усманова.

Вердикт Земельного суда Гамбурга продолжает серию судебных решений в пользу Усманова, в которых оспариваются утверждения, использованные при обосновании санкций против него. Всего в период 2023-2026 годов адвокатами Усманова и его родственников было получено 18 судебных актов, 105 заявлений о прекращении противоправных действий от медиаресурсов по всему миру, были удалены сотни некорректных статей и ссылок, более чем в 2000 публикаций были внесены корректировки.

По словам адвоката Йоахима Штайнхефеля, представляющего Усманова, решение суда подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов Навального.