Усманов выиграл суд против немецких СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
12:14 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/germaniya-2070733245.html
Усманов выиграл суд против немецких СМИ
Усманов выиграл суд против немецких СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
Усманов выиграл суд против немецких СМИ
Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и запретил... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
гамбург (город)
германия
москва
алишер усманов
евросоюз
гамбург (город)
германия
москва
в мире, гамбург (город), германия, москва, алишер усманов, евросоюз
В мире, Гамбург (город), Германия, Москва, Алишер Усманов, Евросоюз
Усманов выиграл суд против немецких СМИ

Усманов выиграл суд против немецкого издания FAZ о клевете

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Алишер Усманов. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - Риа Новости. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и запретил распространение целого ряда клеветнических утверждений о нем, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
В апреле 2023 года одно из авторитетных общенациональных изданий Германии FAZ опубликовало статью, в которой содержались многочисленные неподтвержденные утверждения об Усманове. В связи с тем, что издание отказалось подписать заявление о прекращении противоправных действий, Усманов подал исковое заявление в Земельный суд Гамбурга.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
12 мая 2025, 12:27
"Суд согласился с доводами Усманова и в полном объеме удовлетворил иск", - отметил представитель бизнесмена.
Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что Усманов якобы неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику газеты "Коммерсант" после ее приобретения в 2006 году.
Кроме того, суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение ранее признанных российским судом ложными утверждений Алексея Навального о том, что Усманов якобы "подарил" недвижимость структурам, близким к власти, сказал собеседник агентства.
Эти утверждения также использовались для обоснования санкций ЕС против Усманова и инициирования расследований против него в Германии. Представители Усманова многократно их опровергали.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Совет ЕС нарушает личные права Усманова, заявил юрист
27 августа 2025, 14:51
"Теперь утверждения FAZ признаны судом нарушающими личные права Усманова и запрещены. В случае нарушения запрета может быть наложен штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности его взыскания – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности", - указал представитель Усманова.
Вердикт Земельного суда Гамбурга продолжает серию судебных решений в пользу Усманова, в которых оспариваются утверждения, использованные при обосновании санкций против него. Всего в период 2023-2026 годов адвокатами Усманова и его родственников было получено 18 судебных актов, 105 заявлений о прекращении противоправных действий от медиаресурсов по всему миру, были удалены сотни некорректных статей и ссылок, более чем в 2000 публикаций были внесены корректировки.
По словам адвоката Йоахима Штайнхефеля, представляющего Усманова, решение суда подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов Навального.
"Это не первый случай, когда ложные утверждения, которые используются для обоснования санкций в отношении Алишера Усманова, запрещаются судами. Можно сделать закономерный вывод, что само обоснование санкций ЕС является лишь нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений", - заключил юрист.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ
19 ноября 2025, 17:27
 
В миреГамбург (город)ГерманияМоскваАлишер УсмановЕвросоюз
 
 
