Состояние богатейших российских бизнесменов выросло с начала года

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Состояние самых богатых российский предпринимателей с начала года выросло почти на 20 миллиардов долларов, а больше всех прибавил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Всего в список входят 20 россиян, они за месяц они разбогатели в общей сложности на 19,392 миллиарда долларов.
Первое место сохранил за собой Потанин — его состояние увеличилось на 3,46 миллиарда, до 29,9 миллиарда.
Вторым остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов: он разбогател на 1,28 миллиарда, сейчас у него до 27,5 миллиарда. На третье место поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его состояние выросло на 1,93 миллиарда, до 25,6 миллиарда.
Четвертым стал бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин c 24,4 миллиарда (плюс 677 миллионов), а пятым — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 24,1 миллиарда (плюс 1,55 миллиарда).
На шестое место поднялся бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — он разбогател на 2,83 миллиарда, до 21,8 миллиарда долларов. Седьмое занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние увеличилось на 1,03 миллиарда, до 20,3 миллиарда. Михаил Прохоров (группа "Онэксим") остался на восьмой строчке, у него рост на 30,8 миллиона, до 16,6 миллиарда.
Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко передвинулся с десятого на девятое место — за месяц он разбогател на 1,42 миллиарда, до 15,7 миллиарда. Замкнул первую десятку основатель мессенджера Telegram Павел Дуров — он потерял 786 миллиона, сейчас у него 13,6 миллиарда.
При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 893 миллиона, до 8,78 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 318,47 миллиарда долларов.