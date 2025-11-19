Рейтинг@Mail.ru
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ - РИА Новости, 19.11.2025
17:27 19.11.2025
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ
Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу российского бизнесмена Алишера Усманова по его иску к гражданину ФРГ, который заявил, что Усманов якобы...
В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ

Житель ФРГ удалил пост, ставший основанием для санкций против сестры Усманова

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алишер Усманов. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу российского бизнесмена Алишера Усманова по его иску к гражданину ФРГ, который заявил, что Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву для сокрытия активов на счетах в швейцарском банке, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя.
Как отметили в пресс-службе, в 2022 году аналогичные утверждения стали основанием для введения против сестры бизнесмена Алишера Усманова Саодат Нарзиевой санкций ЕС и Великобритании. Речь идет об утверждениях в британской газете Guardian и на ресурсах консорциума журналистов-расследователей OCCRP о том, что Усманов якобы передал Нарзиевой "значительные активы", а также что она "была владельцем 27 счетов в швейцарских банках, связанных с ее братом".
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Усманов выиграл суд в ФРГ против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
12 мая, 12:27
"Представители Усманова и Нарзиевой опровергали эти утверждения, которые были впоследствии дезавуированы, а впоследствии отозваны или скорректированы другими СМИ. В частности, было доказано, что речь шла об ошибочной интерпретации внутренних и неполных данных Credit Suisse. В сентябре 2022 года Совет ЕС исключил Нарзиеву из санкционного списка, тем самым фактически признав, что основания для ее санкционирования были ошибочными, однако санкции Великобритании против нее остаются в силе", - указал представитель Усманова.
Позднее, в сентябре 2025 года гражданин ФРГ опубликовал на своей странице в Facebook* пост, в котором среди прочего содержалось утверждение о том, что Усманов использовал свою сестру в качестве бенефициарного владельца счетов в Credit Suisse.
«
"После отказа автора его удалить Усманов обратился в Земельный суд Гамбурга, который признал данное утверждение незаконным и нарушающим его права. Согласно судебному запрету, его нарушение может повлечь штраф в размере до 250 000 евро или административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый пост удален", - добавили в пресс-службе.
За предыдущие годы целый ряд СМИ из США, Великобритании, Ирландии и Германии также добровольно отказались от аналогичных утверждений, использованных в отношении Усманова и Нарзиевой, напомнил представитель бизнесмена.
"Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами. Санкции и репутация не должны зависеть от журналистских ошибок. Решение гамбургского суда вкупе с тем, что ранее госпожу Нарзиеву из своего санкционного списка вывел Совет ЕС, означает, что санкции против нее были введены на ложных основаниях и должны быть сняты во всех юрисдикциях, где они еще сохранены", - цитирует пресс-служба медиа-юриста Йоахима Штайнхефеля, представляющего интересы Усманова.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
NDR удалил ложные сообщения о сестре Усманова
6 марта, 16:53
 
В миреГерманияВеликобританияГамбург (город)Алишер УсмановЕвросоюзCredit Suisse
 
 
