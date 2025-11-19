В Гамбурге суд вынес решение в пользу Усманова по иску к гражданину ФРГ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу российского бизнесмена Алишера Усманова по его иску к гражданину ФРГ, который заявил, что Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву для сокрытия активов на счетах в швейцарском банке, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя.

"После отказа автора его удалить Усманов обратился в Земельный суд Гамбурга, который признал данное утверждение незаконным и нарушающим его права. Согласно судебному запрету, его нарушение может повлечь штраф в размере до 250 000 евро или административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый пост удален", - добавили в пресс-службе.

"Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами. Санкции и репутация не должны зависеть от журналистских ошибок. Решение гамбургского суда вкупе с тем, что ранее госпожу Нарзиеву из своего санкционного списка вывел Совет ЕС, означает, что санкции против нее были введены на ложных основаниях и должны быть сняты во всех юрисдикциях, где они еще сохранены", - цитирует пресс-служба медиа-юриста Йоахима Штайнхефеля, представляющего интересы Усманова.