Рейтинг@Mail.ru
Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/biznesmeny-2038776843.html
Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов
Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.09.2025
Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:36:00+03:00
2025-09-01T09:36:00+03:00
экономика
россия
павел дуров
владимир потанин
алексей мордашов
telegram
норильский никель
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 4,08 миллиарда долларов - до 15,1 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 сентября составляет 310,22 миллиарда долларов. Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,17 миллиарда долларов - до 31 миллиарда. На второе место поднялся основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,35 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда. Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 170 миллионов долларов - до 25,5 миллиарда. На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,28 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,6 миллиарда. Пятую позицию занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,81 миллиарда долларов - до 23 миллиардов. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 759 миллионов долларов - до 21 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 3,57 миллиарда долларов - до 16,8 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 520 миллионов долларов - до 15,4 миллиарда. Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 953 миллиона долларов, до 13,8 миллиарда.
https://ria.ru/20250901/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20250829/rubl-2038160295.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, павел дуров, владимир потанин, алексей мордашов, telegram, норильский никель, лукойл
Экономика, Россия, Павел Дуров, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Telegram, Норильский никель, ЛУКОЙЛ
Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов

BBI: самые богатые предприниматели из РФ заработали $24,62 млрд с начала года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 4,08 миллиарда долларов - до 15,1 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 сентября составляет 310,22 миллиарда долларов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
14:48
Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,17 миллиарда долларов - до 31 миллиарда. На второе место поднялся основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,35 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда.
Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 170 миллионов долларов - до 25,5 миллиарда.
На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,28 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,6 миллиарда. Пятую позицию занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,81 миллиарда долларов - до 23 миллиардов.
На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 759 миллионов долларов - до 21 миллиарда.
На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 3,57 миллиарда долларов - до 16,8 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 520 миллионов долларов - до 15,4 миллиарда.
Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 953 миллиона долларов, до 13,8 миллиарда.
Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
"Скоро все изменится". Что будет с рублем в сентябре
29 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияПавел ДуровВладимир ПотанинАлексей МордашовTelegramНорильский никельЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала