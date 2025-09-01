https://ria.ru/20250901/biznesmeny-2038776843.html

Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.09.2025

Состояние богатейших россиян выросло на 24,62 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 24,62 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 4,08 миллиарда долларов - до 15,1 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 сентября составляет 310,22 миллиарда долларов. Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,17 миллиарда долларов - до 31 миллиарда. На второе место поднялся основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,35 миллиарда долларов - до 26,6 миллиарда. Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 170 миллионов долларов - до 25,5 миллиарда. На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,28 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,6 миллиарда. Пятую позицию занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 2,81 миллиарда долларов - до 23 миллиардов. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 759 миллионов долларов - до 21 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 3,57 миллиарда долларов - до 16,8 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 520 миллионов долларов - до 15,4 миллиарда. Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 953 миллиона долларов, до 13,8 миллиарда.

россия

