Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2026
10:44 02.01.2026
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году
экономика
россия
алишер усманов
владимир потанин
алексей мордашов
новатэк
металлоинвест
мегафон
россия
экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, алексей мордашов, новатэк, металлоинвест, мегафон
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Новатэк, Металлоинвест, Мегафон
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году

BBI: состояние российских миллиардеров за год выросло на 18,4 миллиарда долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России в 2025 году увеличилось на 18,378 миллиарда долларов, а больше всех прибавил сохранивший шестую позицию Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 6,04 миллиарда долларов - до 19,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, а их общее состояние на 2 января составляет 299,27 миллиарда долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Полет роботов на Марс: что прогнозируют миллиардеры на 2026 год
31 декабря 2025, 08:41
На первом месте, как и ранее, один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние при этом снизилось на 1,44 миллиарда долларов - до 26,4 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,02 миллиарда долларов - до 26,3 миллиарда.
Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который за 2025 год сократил состояние на 2,08 миллиарда долларов - до 23,7 миллиарда.
На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который увеличил состояние на 1,35 долларов - до 23,7 миллиарда. На пятую строчку с четвертой опустился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние снизилось на 2,72 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 22,6 миллиарда.
Седьмое место принадлежит бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние уменьшилось на 1,27 миллиарда долларов - до 18,9 миллиарда.
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Миллиардер пожертвовал деньги обезоружившему стрелявшего в Сиднее
15 декабря 2025, 03:44
Восьмое место сохранил Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 1,7 миллиарда долларов - до 16,6 миллиарда. На девятое место перешел с одиннадцатого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - его капитал вырос на 3,38 миллиарда долларов, до 14,4 миллиарда.
Десятая позиция принадлежит совладельцу "Новатэка" и "Сибура" Геннадию Тимченко, состояние которого выросло на 3,29 миллиарда долларов - до 14,3 миллиарда.
При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 515 миллионов долларов - до 7,89 миллиарда.
Лакшми Миттал - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times
23 ноября 2025, 18:13
 
ЭкономикаРоссияАлишер УсмановВладимир ПотанинАлексей МордашовНоватэкМеталлоинвестМегафон
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
