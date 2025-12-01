Рейтинг@Mail.ru
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.12.2025
10:58 01.12.2025
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 17,874 миллиарда долларов, а больше всех прибавил поднявшийся на шестую... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:58:00+03:00
2025-12-01T10:58:00+03:00
экономика
россия
алишер усманов
владимир потанин
алексей мордашов
новатэк
металлоинвест
мегафон
россия
экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, алексей мордашов, новатэк, металлоинвест, мегафон
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Новатэк, Металлоинвест, Мегафон
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

BBI: состояние российских миллиардеров выросло почти на 18 миллиардов долларов

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты разных стран. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 17,874 миллиарда долларов, а больше всех прибавил поднявшийся на шестую строчку с седьмой Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 5,32 миллиарда долларов - до 18,5 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, а их общее состояние на 1 декабря составляет 306,5 миллиарда долларов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал об ответственности богатых людей перед ближними
30 ноября, 15:05
На первом месте, как и месяцем ранее, один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,67 миллиарда долларов - до 29,5 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 2,57 миллиарда долларов - до 25,8 миллиарда.
Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который с начала года сократил состояние на 3,07 миллиарда долларов - до 22,8 миллиарда.
На четвертое место с третьего опустился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние снизилось на 2,58 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 22,7 миллиарда. Пятую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон занимает, который при этом увеличил состояние - на 330 миллионов долларов, до 22,7 миллиарда.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Названы самые богатые российские бизнесмены
1 мая, 18:40
Седьмое место принадлежит бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние сократилось на 1,82 миллиарда долларов - до 18,4 миллиарда.
Восьмое место сохранил Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 762 миллиона долларов - до 15,6 миллиарда. На девятое место перешел с десятого совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, его состояние снизилось на 368 миллионов долларов - до 14,4 миллиарда.
Десятая позиция принадлежит совладельцу "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, состояние которого выросло на 2,59 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опустился на 11-ю позицию с девятой, его состояние поднялось на 2,44 миллиарда долларов - до 13,4 миллиарда. При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 654 миллионов долларов, до 8 миллиардов.
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
СМИ назвали богатейший город мира
17 ноября, 13:08
 
ЭкономикаРоссияАлишер УсмановВладимир ПотанинАлексей МордашовНоватэкМеталлоинвестМегафон
 
 
