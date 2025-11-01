Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.11.2025
10:48 01.11.2025
СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,458 миллиарда долларов, а больше всех прибавил занявший седьмую... РИА Новости, 01.11.2025
экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, алексей мордашов, металлоинвест, мегафон, норильский никель
Экономика, Россия, Алишер Усманов, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Металлоинвест, Мегафон, Норильский никель
СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года

Bloomberg: российские миллиардеры с начала года заработали 22,5 млрд долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,458 миллиарда долларов, а больше всех прибавил занявший седьмую строчку Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 4,86 миллиарда долларов - до 18,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 ноября составляет 308,18 миллиарда долларов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов
10 сентября, 11:11
Первое место по-прежнему, как и месяцем ранее, сохраняет за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов - до 29,8 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 4,84 миллиарда долларов - до 28,1 миллиарда.
Тройку лидеров снова замыкает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года нарастил состояние на 141 миллион долларов - до 25,5 миллиарда.
На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,38 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,7 миллиарда. Пятую позицию все так же занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который при этом сократил состояние - на 2,86 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Названы самые богатые российские бизнесмены
1 мая, 18:40
Шестое место осталось у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он сократил состояние на 39,9 миллиона долларов - до 20,2 миллиарда.
Восьмое место вернул себе Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 766 миллионов долларов - до 15,6 миллиарда. С ним местами за месяц обменялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 3,71 миллиарда долларов - до 14,7 миллиарда.
Наконец, десятку продолжает замыкать совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 592 миллиона долларов, до 14,2 миллиарда.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Владелец производителя Лабубу вошел в топ богатейших бизнесменов мира
28 августа, 15:00
 
ЭкономикаРоссияАлишер УсмановВладимир ПотанинАлексей МордашовМеталлоинвестМегафонНорильский никель
 
 
