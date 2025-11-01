СМИ раскрыли, сколько заработали российские миллиардеры с начала года

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,458 миллиарда долларов, а больше всех прибавил занявший седьмую строчку Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 4,86 миллиарда долларов - до 18,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России , их общее состояние на 1 ноября составляет 308,18 миллиарда долларов.

Первое место по-прежнему, как и месяцем ранее, сохраняет за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,91 миллиарда долларов - до 29,8 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 4,84 миллиарда долларов - до 28,1 миллиарда.

Тройку лидеров снова замыкает совладелец " Лукойла Вагит Алекперов , который с начала года нарастил состояние на 141 миллион долларов - до 25,5 миллиарда.

На четвертом месте остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 2,38 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 24,7 миллиарда. Пятую позицию все так же занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который при этом сократил состояние - на 2,86 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.

Шестое место осталось у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он сократил состояние на 39,9 миллиона долларов - до 20,2 миллиарда.

Восьмое место вернул себе Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 766 миллионов долларов - до 15,6 миллиарда. С ним местами за месяц обменялся основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние выросло на 3,71 миллиарда долларов - до 14,7 миллиарда.