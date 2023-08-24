Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Архивное фото
2023
24 августа в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя ранее лишили прав. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей.
5 мая в Артеме (Приморский край) 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado из-за приступа эпилепсии, совершил наезд на ограждение и двух женщин у автобусной остановки "Дворец культуры". Обе женщины и водитель были доставлены в Артемовскую горбольницу.
17 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга микроавтобус Ford Transit врезался в остановку общественного транспорта после того, как водитель потерял управление автомобилем. Как уточнили в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
12 марта на дороге "Новоалтайск – поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда" в Алтайском крае водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали.
2022
25 октября в Ленинском городском округе Подмосковья водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась.
24 сентября в Перми иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения. Жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие – тоже из числа находившихся там пассажиров.
25 августа в Феодосии (Крым) водитель рейсового автобуса на автостанции при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы были доставлены в лечебное учреждение.
9 июля в Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна женщина погибла, трое пострадали.
2 июня в подмосковных Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал 21 человек, из них 11 человек были госпитализированы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников