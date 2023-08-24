Рейтинг@Mail.ru
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России - РИА Новости, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:15
2023-08-24T16:15
справки
россия
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792744784_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_64db67f39941fbbe2d01af2dd7784da3.jpg
202324 августа в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя ранее лишили прав. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей. 5 мая в Артеме (Приморский край) 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado из-за приступа эпилепсии, совершил наезд на ограждение и двух женщин у автобусной остановки "Дворец культуры". Обе женщины и водитель были доставлены в Артемовскую горбольницу.17 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга микроавтобус Ford Transit врезался в остановку общественного транспорта после того, как водитель потерял управление автомобилем. Как уточнили в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. 12 марта на дороге "Новоалтайск – поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда" в Алтайском крае водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали. 202215 декабря в Москве на Павелецкой набережной автомашину BMW занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. 25 октября в Ленинском городском округе Подмосковья водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась.24 сентября в Перми иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения. Жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие – тоже из числа находившихся там пассажиров.25 августа в Феодосии (Крым) водитель рейсового автобуса на автостанции при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы были доставлены в лечебное учреждение. 9 июля в Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна женщина погибла, трое пострадали. 2 июня в подмосковных Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал 21 человек, из них 11 человек были госпитализированы. 29 января в Тюмени автомобиль "Лада Приора" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте. В результате ДТП пострадали три женщины, стоявшие на остановке. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника ДТП объявили в федеральный розыск. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792744784_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_1cd3b47785b841b2a0d665df4b83f0e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, дтп, происшествия
Справки, Россия, ДТП, Происшествия

Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в

2023

24 августа в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя ранее лишили прав. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей.
5 мая в Артеме (Приморский край) 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado из-за приступа эпилепсии, совершил наезд на ограждение и двух женщин у автобусной остановки "Дворец культуры". Обе женщины и водитель были доставлены в Артемовскую горбольницу.
17 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга микроавтобус Ford Transit врезался в остановку общественного транспорта после того, как водитель потерял управление автомобилем. Как уточнили в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
12 марта на дороге "Новоалтайск – поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда" в Алтайском крае водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали.

2022

15 декабря в Москве на Павелецкой набережной автомашину BMW занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.
25 октября в Ленинском городском округе Подмосковья водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась.
24 сентября в Перми иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения. Жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие – тоже из числа находившихся там пассажиров.
25 августа в Феодосии (Крым) водитель рейсового автобуса на автостанции при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы были доставлены в лечебное учреждение.
9 июля в Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна женщина погибла, трое пострадали.
2 июня в подмосковных Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал 21 человек, из них 11 человек были госпитализированы.
29 января в Тюмени автомобиль "Лада Приора" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте. В результате ДТП пострадали три женщины, стоявшие на остановке. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника ДТП объявили в федеральный розыск.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДТППроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала