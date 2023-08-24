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Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России

Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России - РИА Новости, 24.08.2023

Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России

в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:15

2023-08-24T16:15

2023-08-24T16:15

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202324 августа в Калуге на улице Кирова мужчина 1974 года рождения не справился с управлением автомобиля Toyota и совершил наезд на остановку. По данным полиции, водителя ранее лишили прав. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей. 5 мая в Артеме (Приморский край) 59-летний мужчина не справился с управлением Toyota Land Cruiser Prado из-за приступа эпилепсии, совершил наезд на ограждение и двух женщин у автобусной остановки "Дворец культуры". Обе женщины и водитель были доставлены в Артемовскую горбольницу.17 марта в Красносельском районе Санкт-Петербурга микроавтобус Ford Transit врезался в остановку общественного транспорта после того, как водитель потерял управление автомобилем. Как уточнили в полиции, аварии предшествовал "дорожный инцидент" с участием микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по проспекту Ленина навстречу автомобилю Renault Kaptur, который поворачивал с этого проспекта на улицу Первого мая. В результате водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где находились пешеходы. В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. 12 марта на дороге "Новоалтайск – поселок Новогорский" в районе садоводческого товарищества "Надежда" в Алтайском крае водитель Mazda въехал в остановку общественного транспорта. Мужчина, стоявший на остановке, погиб на месте, женщину с различными травмами госпитализировали. 202215 декабря в Москве на Павелецкой набережной автомашину BMW занесло на скользкой дороге, после чего она вылетела на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. 25 октября в Ленинском городском округе Подмосковья водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась.24 сентября в Перми иномарка Nissan Qashqai врезалась в остановку общественного транспорта. В результате ДТП один человек погиб, трое получили ранения. Жертвой ДТП стала женщина пенсионного возраста, дожидавшаяся на остановке автобуса, пострадавшие – тоже из числа находившихся там пассажиров.25 августа в Феодосии (Крым) водитель рейсового автобуса на автостанции при парковке допустил наезд на ограждение остановки и на четверых пешеходов. Пешеходы были доставлены в лечебное учреждение. 9 июля в Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга двигался на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились четыре женщины. Одна женщина погибла, трое пострадали. 2 июня в подмосковных Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. В результате ДТП пострадал 21 человек, из них 11 человек были госпитализированы. 29 января в Тюмени автомобиль "Лада Приора" въехал в остановочный комплекс "Улица Депутатская" на ул. Мельникайте. В результате ДТП пострадали три женщины, стоявшие на остановке. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника ДТП объявили в федеральный розыск. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дтп, происшествия