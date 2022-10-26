https://ria.ru/20221026/mercedes-1827035534.html

Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье

Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье - РИА Новости, 26.10.2022

Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье

Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:44

2022-10-26T19:44

2022-10-26T19:44

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка, сообщает прокуратура Московской области.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Накануне в прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter. Подмосковный СК намерен забрать себе дело, которое расследует полиция."С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

https://ria.ru/20221025/manturov-1826617373.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, дтп