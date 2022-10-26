https://ria.ru/20221026/mercedes-1827035534.html
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье - РИА Новости, 26.10.2022
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье
Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:44
2022-10-26T19:44
2022-10-26T19:44
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
дтп
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка, сообщает прокуратура Московской области.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Накануне в прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter. Подмосковный СК намерен забрать себе дело, которое расследует полиция."С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, ДТП
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье
Суд арестовал водителя Mercedes, задавившего 16-летнюю девушку на остановке в Подмосковье