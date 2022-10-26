Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/mercedes-1827035534.html
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье - РИА Новости, 26.10.2022
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье
Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:44
2022-10-26T19:44
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка, сообщает прокуратура Московской области.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Накануне в прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter. Подмосковный СК намерен забрать себе дело, которое расследует полиция."С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
https://ria.ru/20221025/manturov-1826617373.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, дтп
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, ДТП
19:44 26.10.2022
 
Суд арестовал водителя, задавившего девушку на остановке в Подмосковье

Суд арестовал водителя Mercedes, задавившего 16-летнюю девушку на остановке в Подмосковье

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя Mercedes, обвиняемого в ДТП в Ленинском городском округе Подмосковья, в результате которого погибла 16-летняя девушка, сообщает прокуратура Московской области.
Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Накануне в прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter. Подмосковный СК намерен забрать себе дело, которое расследует полиция.
"С учетом позиции прокуратуры Видновский городской суд избрал в отношении 22-летнего водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Ленинском г.о., в результате которого погибла 16-летняя девушка, меру пресечения в виде заключения под стражу до 25.12.2022", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 13:48
Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)MercedesДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала